رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية، في الفترة القليلة الماضية ازداد البحث عن رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية بكثرة لأنه تم الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية الازهرية، ولكن لحتي هذه اللحظة ما زالت المراجعات و التدقيقات من قبل المسؤولين والمصححين الرسميين، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نضع لكم رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية، تابعونا.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

بدأت عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة الازهرية الخاصة في يوم السبت الماضي والان تجري عمليات التصحيح والتدقيق، فذلك يضمن خروج النتيجة بأفضل صورة، وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، فقد وضح الشيخ أحمد عبدالعظيم أن موعد اعلان النتيجة وظهورها رسميا للطلاب سيتمّ تحديده بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ومن ثم يأتي بعدها مرحلة الاعتماد من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وبعدها بأيام قليلة تظهر في المعاهد الأزهرية في جميع انحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022

هناك عدد من الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال رقم الجلوس، يكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

1-يتم الدخول الي موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط.

2- ثم بعد ذلك قم بالضغط على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.