رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 الدور الأول eduservices.edu.gov.qa وطريقة طباعة الشهادة

رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 الدور الاول عاش العديد من طلاب المدارس الثانوية في قطر في حالة من الترقب والانتظار خلال الساعات القليلة الماضية ، قبل أن تعلن وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر نتائج الجولة الأولى لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 ، حيث أعلنت الوزارة عن ظهور نتائج الثانوية العامة في قطر خلال الساعات الماضية.

أكمل طلاب التعليم الثانوي العام 2022 في قطر خلال الأيام الماضية من أداء امتحانات الجولة الأولى في جميع المواد وفي مختلف المدارس الثانوية. تقدم 13185 طالبًا وطالبة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام ، وزادت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة عن العام الماضي وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العالي في قطر.

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر الجولة الأولى

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر عن نتائج الثانوية العامة 2022 الجولة الأولى ، تمكن 24 طالبًا وطالبة من تحقيق 100٪ في المرحلة الثانوية بدورها بثينة بنت. أعلن علي وزير التعليم والتعليم العالي ، عن نتائج الثانوية العامة 2022 في دولة قطر ، معدلات النجاح في الثانوية العامة ، حيث تقدم 13185 طالبًا وطالبة لامتحانات الثانوية العامة 2022 في قطر ، ووفقًا لـ وبلغ معدل النجاح في المدارس النهارية 89.11٪ ، فيما بلغ معدل النجاح في تعليم الكبار 39.58.

اعزائي الطلبة،

الأباء الأعزاء،

يمكنك الآن طباعة شهادات الثانوية العامة (الجولة الأولى) للعام الدراسي 2021-2022 من خلال بوابة الخدمات العامة.

للدخول إلى بوابة “خدمة الشهادات والتصديق” مباشرة ، يرجى النقر على الرابط التالي: https://t.co/Vj2VLImeS9 pic.twitter.com/QJTnqslbel – وزارة التربية والتعليم العالي (Qatar_Edu) 22 يونيو 2022

نتيجة الثانوية العامة رابط الجولة الأولى 2022 في قطر

أعلن الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر ، عن إصدار الشهادات وطباعة شهادة الثانوية العامة 2022 ، الجولة الأولى في قطر لجميع الطلاب الناجحين ، عبر بوابة الخدمات العامة التابعة لوزارة التعليم العالي. التعليم والتعليم العالي ، حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور استخراج وطباعة الشهادة الثانوية العامة 2022 ، الجولة الأولى في قطر ، من خلال زيارة البوابة العامة ، ومن ثم بدء خدمة إصدار الشهادات والشهادات من خلال زيارة رابط الخدمة عبر eduservices.edu.gov.qa ثم الضغط على زر بدء الخدمة ، ثم يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ، قبل الضغط على زر الدخول ، ليتمكن الطالب أو ولي الأمر من طباعة شهادة الثانوية العامة 2022 بالدور الأول في قطر.