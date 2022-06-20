رابط نتيجة الدبلومات الفنية “الموقع الرسمي” لنتائج شهادة الدبلوم الفني خطوات الاستعلام

يعتبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية من أهم الأمور التي يهتم بها طلاب التعليم الفني ، خاصة بعد الانتهاء من امتحاناتهم في بداية شهر يونيو ، وتحديداً في التاسع من يونيو. سنوات أو خمس سنوات لمختلف المدارس التجارية والفندقية والزراعية والصناعية للتعليم الفني. وذكرت المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التأخير في مصلحة الطلاب ، ولمعرفة رابط الاستعلام عن النتيجة وسبب التأخير تابع المقال.

رابط نتيجة الدبلوم الفني

يمكن للطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية من خلال ارتباط البريد الإلكتروني وأوضح البيان الرسمي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت للطلاب والطالبات معرفة النتائج فور إعلانها بسهولة من خلال الاسم ورقم المقعد فقط ، ومن المتوقع الإعلان عنها في جميع أنواع الدبلومات في الأيام القادمة.

تاريخ نتيجة التعليم الفني

أصدر د.محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بيانا أوضح فيه أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات لطلبة الدبلوم ما زالت جارية داخل الرقابة ، حتى يتمكن المصححون من استكمال التصحيح بشفافية ودقة ، وليحصل الطالب على حقه الكامل في تطبيق المساواة والعدالة بين الطلاب.

وأوضح أن سبب التأخير هو الرغبة في اهتمام الطلاب والطالبات بالحصول على درجات تتناسب مع جهودهم وما فعلوه طوال العام الدراسي ، وأعلن أن النتيجة ستعلن رسميًا في البداية. من الأشهر السبعة المقبلة 2022.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلوم

وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا مخصصًا للاستعلام عن النتيجة ، كما أتاحت عددًا من الخطوات البسيطة للحصول عليها بكل سهولة ، وذلك حرصًا من الوزارة على تقليل حدة الازدحام أمام الجمهور. المدارس للحصول على النتائج مع توفير المزيد من الوقت والجهد على الطلاب ، ولمعرفة الخطوات اتبع الخطوة التالية:

خطوات ربط نتيجة الدبلومات الفنية 2022