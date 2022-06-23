رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني

أصبحت نتيجة الدبلومات الفنية برقم المقعد الآن واحدة من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على Google Chrome من قبل طلاب الدبلومات التقنية بحثًا عن موعد لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022. وتجدر الإشارة إلى أن الدبلومات الفنية تنقسم إلى عدة تخصصات منها ما بين الزراعية والفندقية والصناعية والتجارية ، وقد أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود رابط مخصص للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، بالإضافة إلى إلى ذلك صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور النتائج سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي السياق ذاته ، أجرى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، اعتبارًا من السبت الثامن والعشرين من مايو وحتى التاسع من يونيو من الشهر الجاري ، واستمرت الامتحانات لمدة 15 يومًا ، ونحو 830 ألف طالب وطالبة في مصر. وتقدمت محافظاتها لأداء الامتحانات ، ومن خلال موقعنا نقدم لك كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم تابع السطور التالية لمزيد من التفاصيل حول الموضوع

نتيجة الدبلوم الفني مع رقم المقعد

مع اقتراب موعد نتائج الدبلومات الفنية في مختلف الأقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية ، نجد أن الطلاب وأولياء الأمور يعيشون حالة من القلق والبحث والتحقيق المستمر حول الموعد الرسمي المتوقع لظهور النتائج. صرح المصدر الرسمي الحالي 2021-2022 من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية ، أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، على أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة ، لذلك لا تزال التصحيحات الآن لا يوجد سوى القليل من التحكم في الأعمال وتجميع الدرجات ، وهذا يضمن أن يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أي طالب أو طالب ، وبعد ذلك ستتم الموافقة على النتائج من قبل الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. التعليم لرفعها على موقع الوزارة.

ربط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال بوابة التعليم الفني

الخطوة الأولى هي أن يدخل الطالب إلى بوابة التعليم الفني من خلال هذا نهاية لهذه الغاية

والخطوة الثانية هي أن يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 ، على أن يقوم الطالب بعد ذلك باختيار القسم أو القسم الذي ينتمي إليه في الدبلوم. سبق أن ذكرنا ماهية الأقسام في الفقرة السابقة.

الخطوة الثالثة: يختار فيها الطالب اسم المدرسة المتداول بها والمحافظة والإدارة التربوية التابعة لها. وهذا واجب لا ينسى الطالب القيام به في مربعات الحوار أمامه.

الخطوة الرابعة: يكتب فيها الطالب رقم مقعده ثم يضغط على الخيار للاستفسار عن النتائج. في غضون لحظات ، ستظهر نتائج الطالب في شكل نسبة إجمالية.

نتيجة الدبلومات الفنية عبارة منتشرة على عدد كبير من المواقع البحثية من طلاب الدبلومات الفنية المختلفة بين التجاري والصناعي والسياحي بحثا عن الموعد الرسمي لظهور نتائج الجولة الأولى للفصل الدراسي الثاني من عام العام الدراسي الحالي 2021-2022 ، وصرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن النتائج ستعلن خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء العمل الرقابي.