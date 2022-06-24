رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

رابط لنتيجة الدبلوم الفني 2022 الجولة الأولى ، طلاب الدبلومات الفنية بجمهورية مصر العربية على موعد مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة كما نتابع ولكم من خلال هذا المقال ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أنواعها: الزراعية ، الصناعية ، التجارية ، السياحية والفندقية ، والمدارس التقنية التطبيقية ومدارس التعليم الفني الأخرى ، حيث سيتمكن جميع طلاب الدبلومات الفنية من الاستعلام عن نتائجهم في مختلف المواد عبر الإنترنت في أقرب وقت. تعلن وزارة التربية والتعليم الفني النتائج ويوافق عليها الوزير د / طارق شوقي.

نتيجة الدبلوم الفنى الدور الاول 2022

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول يوم السبت الثامن والعشرين من مايو الماضي في جميع المدارس التابعة للتعليم الفني بتخصصاته المختلفة بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات ، واستمرت الامتحانات. حتى الخميس التاسع من يونيو من العام الجاري 2022 بعدد 830753 طالبا. الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية.

تاريخ نتيجة الدبلوم الفني 2022

وبحسب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد ، فإن عمليات تصحيح أوراق إجابة الطلاب في الدبلومات الفنية ما زالت جارية ، حيث أشار مجاهد إلى أن النتائج ستظهر عبر بوابة التعليم الفني. فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ، ومن ثم متابعة درجات الطلاب واعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث يتوقع أن تكون نتيجة الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات. سيظهر في نهاية شهر يونيو الجاري أو بداية يوليو المقبل وهو الموعد الأقصى لنتائج الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022.

رابط بوابة التعليم الفني

حتى يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية بمجرد إعلانها والموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما عليك فعله هو زيارة رابط موقع بوابة التعليم الفني عبر الرابط fany.emis.gov.eg ثم يكتب الطالب رقم مقعده ثم يضغط على زر عرض النتيجة لتظهر لك النتائج على الفور.