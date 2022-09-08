شغاال ألان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022 موقع منظومة الامتحانات الليبية المحدث ،يبحث الكثير من المواطنين في محافظات ليبيا عن الروابط الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم عن الشهادة الإعدادية ،وذلك وفق ما صرح الدكتور موسى المقريف عن موعد الإعلان والتي سيكون في بداية شهر سبتمبر الجاري والانتهاء بشكل رسمي عمليات التصحيح والتدقيق.

موعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا

رسميًا، ومن خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الليبية على فِيْسبوك، سيتم الإعلان عن مَوعِد إعلان النتيجة، وهُو الخميس المقبل، الموافق 8 سبتمبر 2022، الساعة العاشرة من صباح الغد الحاد. مقر مركز الامتحانات الوطني، ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام للحضور لتغطية المؤتمر الصحفِيْ الذي سيعقد لشرح تفاصيل النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لليبيا 2022

يمكن لجميع الطلاب الذين تقدموا للامتحانات متابعة موقع نظام الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية وكذلك متابعة قناة التعليم الليبية على التردد 12303 على القمر الصناعي المصري نايل سات الاستقطاب الذي سيبث المؤتمر الصحفِيْ. . للإعلان عن تفاصيل النتيجة مباشرة، ونحن من خلال موقع Educame الخاص بها، سنقدم لك شرحًا لعملية استخلاص النتائج لمرحَلْة إكَمْال التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية برقم التسجيل

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام الامتحانات الليبي 161.47.21.187. تسجيل البيانات المطلوبة “رقم المقعد / رقم التسجيل”. انقر فوق عرض النتيجة لعرض تفاصيل النتيجة من حيث التقديرات ونسب النجاح الإجمالية.

موقع نظام الامتحانات الليبي

هُو الموقع الرسمي الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم الليبية لتقديم كافة الخدمات لموظفِيْ الوزارة للاطلاع على نتائجهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب والطالبات فِيْ ليبيا بلغ 169148 طالباً وطالبة. وتقسم على النحو التالي عدد الطالبات 81.261 / عدد الذكور 87.879. بلغ عدد لجان الامتحانات 1،322 وعدد المراقبين فِيْ اللجان 2،879. وبلغ عدد المعلمين حسب الحصة المخصصة 19734 معلما، وعدد المدارس فِيْ ليبيا 4307. بدأت الامتحانات فِيْ جميع أنحاء ليبيا فِيْ 28 أغسطس الماضي.

وزارة التربية الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج شهادة مرحَلْة التعليم الأساسي فِيْ نفس الوقت لجميع المدن الليلية بشرق وغرب طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، والزاوية، وسبها، والبيضاء، والخمس، زلاتين، صبراتة، الكفرة، القبة، الجوف، بني وليد، المرج، نالوت، رأس حسن، الهرم، تاجوراء، زوادة، الجميل، أوباري، دان وجميع المدن والمحافظات الأخرى.

مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية لليبيا

وفِيْ بيان صادر عن اللجنة المركزية للتقويم والقياس الليبية حول إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية، قالت إن نسبة النجاح العام للشهادة الإعدادية 60٪، وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب الموجودين هناك. من المتشككين فِيْ نتائجها لهم الحق فِيْ تقديم طلب للاعتراض وة النتيجة، وسيتم دراستها وسيحصل من يثبت أهليته على استحقاقه.

رابط لنتيجة الشهادة الإعدادية الليبية للطلاب الدارسين بالخارج

أعلن وزير التربية والتعليم الليبي والمدير العام لمركز الامتحانات الوطني نتائج الجولة الأولى من الامتحانات لشهادات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية للطلاب الدارسين فِيْ الخارج للعام الدراسي 2022/2022. يوجد 775 من طلاب المدارس الثانوية فِيْ 31 دولة، بمعدل نجاح يبلغ 75.61٪.

الموارد البشرية فِيْ وزارة التربية والتعليم الليبية

تشرف إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم على الدورة التدريبية لموظفِيْ الوزارة حول التقديم الإلكتروني والتي ستستمر 4 أيام وستستهدف موظفِيْ الوزارة فِيْ الديوان العام للوزارة والموظفِيْن الإدارات لرفع كفاءة الموظفِيْن فِيْ الجوانب الإدارية فِيْ المستقبل.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبقرية صفحتها الرسمية على فِيْسبوك، أن ما يتم تداوله فِيْ بعض المواقع حول تسريب فحص الشهادة الليبية العامة، هُو خطأ وتشهِيْر، وأكد مدير مركز الامتحانات الوطني أن لدينا الشجاعة للاعتراف. عندما تكون هناك أخطاء، مما يساعد على توفِيْر الأمن فِيْ العملية التعليمية.

متابعو موقع الثقافني داخل الجمهُورية العربية الليبية وما نستطيع، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من الضغط على الموقع فِيْ الساعات الأولى من إعلان النتيجة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، اليوم، انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي ظهرت حولها أنباء كاذبة حول تسريبات فِيْ أوراق الامتحانات، وأجرى نحو 113 ألف طالب الامتحانات فِيْ أنحاء ليبيا، وهنأت الوزارة القائمين على هذه الامتحانات. امتحانات للقيام بهذه المهمة الصعبة. تمنى التوفِيْق للطلاب.

وزارة التربية الليبية تستعد لعودة المدارس

شغاال ألان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022 موقع منظومة الامتحانات الليبية المحدث بالإضافة الى تقديم الشكر من قبل وزير التربية الى جميع أجهزة الدولة والتي ساعدت في سير العملية التعليمية بشكل هادئ ومستقر للطلاب وأولياء أمورهم.