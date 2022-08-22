“لينك محدث” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022 ،يعتبر من أكثر الموضوعات تداولاً وبحثاً في محافظات جمهورية مصر العربية والتي تختص بالطلاب الذي لم يجتازوا اختبارات الدور الأول بنجاح والتي قامت مؤخراً وزارة التربية والتعليم بإعلان النتائج لطلاب الصف الثالث الإعدادي ورفعها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة ليتمكن الطالب بالحصول على النتيجة بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية ممثلة بوزيرها الدكتور رضا حجازي القرارات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني من عام 2022م والتي تؤهل الطلاب للالتحاق في المدارس الثانوية بفروعها في كافة المحافظات ،بالإضافة الى تستمر الوزارة بإعلان النتائج على مستوى المحافظة وعلى مدار الوقت تبدأ بالمحافظات الأخرى بالإضافة الى الامتحان الخاص بكل محافظة يختلف عن غيرها.

“لينك محدث” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا عدد من الروابط الإلكترونية الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية الخاصة بالدور الثاني لعام 2022م ،مما صرح مسؤولين في الوزارة عن عدم التعامل مع تلك الروابط وستعلن النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة فقط مؤكداً الى أن عملية التصحيح ورصد الدرجات تمت بمنتهى الشفافية والموضوعية والحصول على نسب عالية في النجاح لهذا العام.

نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

كما وأعلنت قبل ساعات قليلة مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن نسبة النجاح والتي تقدر ب87.4% والتي حققت من أقل نسب النجاح على مستوى المحافظات ،بالإضافة الى نسبة نجاح محافظة الشرقية للشهادة الإعدادية تقدر ب75.60% كما وأعلنت محافظة القليوبية لنسبة النجاح الخاصة بها والتي تقدر ب93.42% بالإضافة الى محافظة الدقهلية بنسبة نجاح 98%.

“لينك محدث” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022 كما وشهدت جمهورية مصر العربية عدد من التطورات والتغيرات في كثير من المجالات ومنها تولي الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم خلفاً للدكتور طارق شوقي والعمل على تحسين مجال التعليم.