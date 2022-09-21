رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 moe.gov.sd، بينت الحكومة السودانية عن إقتراب نتيجة الشهادة الثانوية السودانية بعد تأخرها عن الوقت المطلوب، حيث بين وزير التربية والتعليم عبر تصريح له بان عمليات التصليح تسير الأن على ما يرام، وفق معايير محددة، حيث ينتظر حوالي نصف مليون طالب سوداني إظهار نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، حيث من المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة عن طريق موقع الوزارة الرسمي moe.gov.sd.

رابط نتيجة الثانوية العامة السودان

أكد وزير التربية والتعليم السوداني، أن نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022 ستصدر قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث يتم الآن الانتهاء من المرحَلْة النهائية وهِيْ ة المؤهلات ومراقبتها حتى تكون النتائج جاهزة للنتائج. موافقة السيد بإعلانه إلكترونياً برقم المقعد من خلال الرَابِطْ الإلكتروني الموضح أعلاه.

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية

دخول الموقع “moe.gov.sd.

أو الوصول المباشر إلىresult.sd.

اكتب رقم المقعد.

انقر فوق عرض النتيجة.

نتائج شهادة الثانوية العامة السودانية

تهتم وزارة التربية والتعليم السودانية بتوفِيْر أفضل وأسرع الوسائل لتحقيق النتائج دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والمؤسسات التعليمية.

وكان المصدر هُو إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية لتقديم العديد من الخدمات للطلاب، بما فِيْ ذلك إعلان النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام حوالي 536،614 طالبًا فِيْ جميع أنحاء السودان، موزعين على 4252 مركزًا للاختبار، بما فِيْ ذلك 18 خارج البلاد.

بلغ عدد الطلاب فِيْ العام الدراسي “514.346” طالباً وطالبة. بلغ عدد طلاب الدورة الصناعية 6315 طالباً وطالبة. وبلغ عدد طلاب دورة الأعمال “3195” طالباً وطالبة. طلاب دورة الزراعة 176 طالبا وطالبة. ويبلغ عدد الطلاب فِيْ المقرر الخاص 3851 طالباً وطالبة. بلغ عدد طلاب الدورة الحرفِيْة 8،100 طالب. وبلغ عدد طلاب مقرر القراءة 101 طلاب وطالبات.

يترقب حوالي نصف مليون طالب في السوداني نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 حيث تم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية moe.gov.sd ليتم التعرف على النتيجة من بشكل سريع وذلك من خلال رقم الجلوس.