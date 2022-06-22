رابط نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج الدور الأول 2022 بالإسم ورقم الجلوس عام وأزهر

إعلان نتائج امتحانات أبنائنا بالخارج 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم ، والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف للتعرف على النتائج وطمأنة درجات الامتحانات ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق من خلال المتحدث باسمها الإعلان عن نتائج امتحانات أبنائنا بالخارج السعودية لطلبة العام والأزهر ، بعد اعتماد النتائج من الإدارة العامة لامتحانات أبنائنا بالخارج ، حيث بلغ معدل النجاح 98.22 ، ويهتم الطلاب بمعرفة رابط لإعلان النتيجة للاستعلام عن الاسم ورقم المقعد.

نتائج امتحانات أبنائنا بالخارج السعودية

أقيمت امتحانات أبنائنا بالخارج ، بإشراف السفارة المصرية بالسعودية ، حيث أجرى الطلاب المصريون بالسعودية امتحاناتهم في مدارس مختلفة بالمملكة ، وحددت وزارة التربية والتعليم الامتحانات بمستوى مقبول للطالب العادي. واتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية أثناء فترة الامتحانات.

يشار إلى أن امتحانات أبنائنا بالخارج تقام في المملكة العربية السعودية لجميع المستويات الابتدائية والإعدادية والمتوسطة ، بعد تسجيل الطلاب للتقدم لامتحانات أبنائنا بالخارج ، من خلال السفارة المصرية ، وملء التسجيل في الامتحان النموذج ، وتقديم جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

رابط لنتيجة أولادنا بالخارج الجولة الأولى 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط الاستفسار عن نتائج أبنائنا بالخارج الجولة الأولى 2022 حيث يكون الاستفسار عن طريق رقم المقعد مع العلم أن الاستفسار عن النتائج يشمل جميع الطلاب من جميع المراحل التعليمية سواء كانت مراحل. من طلاب التعليم العام أو الأزهر.

الاستفسار عن نتائج أبنائنا بالخارج لجميع طلاب المملكة العربية السعودية إلكترونياً من خلال موقع سفارة جمهورية مصر العربية واتباع الخطوات التالية: –

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الرسمية سفارة جمهورية مصر العربية.

أدخل رقم مقعد الطالب.

انقر فوق “عرض النتيجة”.

نتائج امتحانات أبنائنا بالخارج لطلبة الأزهر

قدمت البوابة الإلكترونية للأزهر خدمة الاستعلام عن نتائج أبنائنا في الخارج للطلاب في المملكة العربية السعودية ، وذلك باتباع الخطوات التالية: –