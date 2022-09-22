رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للطلاب عبر موقع الرسمي tansik ، أما عن نتائج البحث الخاص بنتيجة تقليل الاغتراب نتائج 2022 لخفض الأجانب لطلبة خاصة بعد ما قمت به وزارة التعليم العاليمن الاعلان عنها إدارة التعليم والبحث العلمي عنها مما يبحث العديد من الطلاب حول الخطوات الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها لإجراء تحقيق مناسب للنتائج لتقليل الاغتراب لهذا العام الدراسي ، تابعوا معنا .

ظهور نتائج الحد من الاغتراب 2022

خلال هذا الشهر، قام طلاب المرحَلْة الثانوية بعد تقديم النتائج إلكترونياً وتسليم رغبات التنسيق بتقديم طلبات للحد من الاغتراب. وبالفعل ظهرت خلال الأسبوع الحالي نتيجة تخفِيْض الغربة لعام 2022، حيث أصبح بالإمكان التشاور إلكترونياً. حول نتيجة الحد من الغربة 2022 للطلاب بالدخول عن طريق موقع التنسيق الرسمي باستخدام رقم مقعد الطالب وكلمة المرور الخاصة به

خطوات التحقق من نتائج تقليل الاغتراب

ستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً عن نتائج تخفِيْض أعداد الوافدين عبر موقعها الإلكتروني، والتي يمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية

عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتنسيق.

يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى هذا الموقع عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد فتح الموقع أمامك، اضغط على اختيار نتيجة تقليل الغربة.

ستفتح أمامك نافذة جديدة بها بعض الحقول الفارغة التي تحتاج إلى تعبئتها بما هُو مطلوب منك.

ثم أدخل اسمك فِيْ الأرباع فِيْ الحقل المخصص له.

أدخل رقم مقعدك فِيْ الحقل المخصص لذلك ولاحظ دقة إدخال البيانات.

حدد القسم الأكاديمي الذي كنت فِيْه، باستثناء العلوم أو الأدب.

ثم أدخل رقم هُويتك وحدد المقاطعة التي تنتمي إليها.

بمجرد إدخال جميع البيانات، انقر فوق الزر “عرض النتيجة”، وسوف يزودك الموقع على الفور بنتيجة تقليل الاغتراب بناءً على البيانات التي تم إدخالها..

رابط نتيجة الحد من الاغتراب 2022 للطلاب

يعيش طلاب المرحَلْتين الأولى والثانية فِيْ أجواء من الترقب حول نتائج الحد من الغربة، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال ثلاثة أيام بعد إغلاق الموقع الرسمي للتنسيق، والمفتوح للطلاب ابتداءً من 27 أغسطس. لأي احد. الراغبين فِيْ تقديم طلب الحد من الاغتراب أعلن المشرف العام على التنسيق، المسؤول السيد عطا، أن نتائج تخفِيْض الغربة لطلبة المرحَلْة الأولى والثانية ستعلن فِيْ مَوعِد أقصاه يوم السبت المقبل. الثالث من سبتمبر 2022، والذي يمكن التعرف عليه من خلال زيارة الموقع الرسمي لـ Tasqeq ثم اتباع بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها إجراء استعلام آمن حول نتيجة تقليل الاغتراب.