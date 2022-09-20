رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 تنسيق الازهر علمي و أدبي بنين و بنات، أعلن المعهد الأزهري الفترة الأخيرة عن الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 الدورة الثانية، وذلك بعد الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الدرجات بشكل حيث سيتم عرض العرض بشكل الإلكتروني عن طريق البوابة الأزهرية علما بأن نتائج ستصدر لكافة الطلاب الازهر علمي و أدبي بنين و بنات.

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022

أعلن رئيس جامعة صباح يوم الثلاثاء العشرين من شهر سبتمبر لعام 2022، عن الإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية في كافة المحافظات الدورة الثانية، وحسب ما بينت الوزارة أن وصلت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي 62.20 %،و نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏66.13 %، وبنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 تنسيق الازهر

تم الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 صباح يوم الثلاثاء تنسيق الازهر علمي و أدبي بنين و بنات، في كافة المحافظات، حيث يتصدر النتيحة تنسيق الثانوية الازهرية الدور الثاني عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للمعهد الأزهري، عن طريق رقم الجلوس، وذلك للتسهيل على الطلاب معرفة نتائجهم دون الذهاب الى المدرسة، علما بأن جامعة الأزهر فتح باب التنسيق نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022

يترقب طلبة الثانوية العامة الأزهرية نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 الدور الثاني ، حيث تم تفعيل رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022، وذلك يمكن الإستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى البوابة الإلكترونية الخاصة بالمعهد الأزهري من هنا

قم اختيار المحافظة التي تسكن بها

أدخل اسمك ثلاثي، ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك

قم بالنقر على الاستعلام عن النتيجة.

يمكن الإستعلام عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 ، من خلال القيام بالدخول الى البوابة الإلكترونية التابعة الى المعهد الأزهري، من خلال إدخال الرقم الجلوس الخاص بطالب، وتعد هذه النتيجة تنسيق الازهر علمي و أدبي بنين و بنات