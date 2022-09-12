رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع التنسيق الالكتروني ،يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور بشكل متزايد في الأيام الماضية عن مفاتيح التنسيق والقبول الخاصة بالمرحلة الثالثة ،وذلك وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم ببداية عرض التخصصات العلمية والأدبية والفنية الخاصة بتلك المرحلة وتمديد فترة التسجيل بالإضافة الى الدخول الى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالكليات وإرفاق طلب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اعتمدت وزارة التربية والتعليم المصرية رَابِطْ نتائج تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، ويمكن لجميع الطلاب الآن الدخول إلى الموقع والحصول على نتائج التنسيق الخاصة بهم وطباعة بطاقة الترشيح باتباع الخطوات ، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التنسيق كانت متأخرة للغاية، الأمر الذي أثار جدلاً بين الطلاب، حيث كان من المفترض أن يغلق التسجيل الأربعاء الماضي، لكن تم تمديده حتى يوم الجمعة، كان من المفترض إعلان النتائج يوم الجمعة، ولكن تم الإعلان عنها يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2022. وهناك العديد من الكليات والمعاهد المتميزة التي أعلنت عنها الوزارة، وقاموا بإدخال بطاقة الترشيح للعديد من طلاب المرحَلْة الثالثة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اصدرت وزارة التربية والتعليم رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 وتوافر النتائج عبر الموقع الرسمي للتنسيق، وتنسيق المرحَلْة الثالثة يشمل الطلاب المعتمدين من الدور الأول بنسبة نجاح. على أن لا تتجاوز 60٪ وكذلك الطلاب المتخلفِيْن فِيْ تقدم المرحَلْتين الأولى والثانية. المرحَلْة الثالثة التقسيم العلمي بلغ 106.436 أما القسم الأدبي 89751 بإجمالي 196187 منهم الطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات أو معاهد معتمدة تابعنا وسنراجع معكَمْ فِيْ الفقرة التالية هناك هُو رَابِطْ وكيفِيْة الحصول على نتائج المرحَلْة الثالثة.

استشارة حول نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكنك الاطلاع على نتيجة المرحَلْة الثالثة من خلال الدخول على رَابِطْ نتيجة التنسيق للمرحَلْة الثالثة 2022 للوزارة واتباع الخطوات التالية:

الزيارة الأولى الموقع الرسمي للتنسيق.

حدد مربع الارتباط لرَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة لعام 2022.

أدخل بياناتك من رقم المقعد والرقم الوطني وغيرها.

تحقق من البيانات التي أدخلتها ثم انقر فوق زر الاستعلام.

تظهر بطاقة الترشيح الإلكترونية لك لطباعتها والاحتفاظ بها أثناء تقديمك للطلب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع التنسيق الالكتروني كما ويتوفر عدد من الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل دائم على مدار العام الدراسي والتي تفيد الطلبة بالمعلومات الخاصة بمواعيد الإجازات وتحديث بيانات الطالب إلكترونياً.