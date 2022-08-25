رابط نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم، تم ادراج الرابط الخاص بالتسجيل لدبلوم التجارة للدور الثاني الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم المصرية، وسيتم الاستعلام عن الرابط وكافة المعلومات التي تخص النتائج لدورة الدبلوم للدور الثاني عبر الرابط الذي اتاحته الوزارة، وسيتم الاستعلام عن النتائج عبر الرابط الذي تم تقديمه من الوزارة ومن خلاله يقوم الطالب بالدخول عن طريق رقم الجلوس بوضعه في الخانة المناسبة له وبأختيار المحافظة التي قدم منها وستظهر النتيجة على الفور، تابع المقال لتتعرف على المزيد.

رابط نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني

تم ارفاق الرابط الخاص بالتسجيل عبر وزارة التربية والتعليم العالي المصرية، والذي من خلاله يتم الاستفسار والاستعلام عن الخدمات الكثيرة المتعلقة بالطلبة من خريجي الثانوية العامة، وكافة المراحل الأخرى، وبالدخول الى الرابط فإنك سوف تحصل على خدمة الاستعلام بسهولة من الموقع، هذا ويتم الاستفسار عن كافة المعلومات الاخرى المتعلقة بنتائج الدور الاول والثاني لدبلوم التجارة والدبلومات الفنية وغيرها من التخصصات الأخرى.

رابط نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم

يتم الاستعلام عن نتائج الدبلوم التجاري للدور الثاني عن طريق رقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول الى الموقع الالكتروني عبر الرابط التالي.

يتم وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

يتم الضغط على استعلام فتظهر النتيجة على الفور.

لقد اتاحت الوزارة هذا النظام للطلبة كافة في ارجاء مصر تسهيلًا على الطلبة في الحصول على الخدمات أولًا بأول.

نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني

بعد تصحيح النتائج للدور الثاني، قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة للدبلومات كافة، من الدبلومات التجارية والفنية والمهنية وغيرها من كافة أنواع التخصصات، وتجد الاشارة الى ان الوزارة وضعت هذا النظام للتسهيل على الطلبة للحصول على الخدمات بنقرة زر فقط.

بهذا يكون الطالب المتقدم الى دبلوم التجاري للدور الثاني قد حصل على علامته في دبلومة التجارة عبر موقع الوزارة التي اتاحته للطلبة، وبعد اصدار النتائج سيتم تحويل الطلبة لبدء العملية التعليمية عن طريق التقدم للجامعات التي يرغبون فيها وكلًا حسب محافظته.