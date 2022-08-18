متاح رابط نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022 برقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا وذلك بعد الإنتهاء من كافة الإختبارات والانتهاء من عملية تصحيح الأوراق وتدقيقها، وقد بين الدكتور أحمد حسن محمد وزير التربية والتعليم بكسلا، عنت يجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022، وقد بيم بأن نسبة النجاح لهذا العام 55/84٪، وقد بين بان نتيجة شهادة امتحان الاساس ستكون عن طريق رقم الجلوس فقط.

نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا

بينت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة من قبل احمد حسن محمد في ولاية كسلا الخرطوم عن نتائج شهادة الأساس 2022، حيث وصلت نسبة النجاح 55% وقد حصلت مدرسة الزعفرة على الترتيب الأول في ولاية كسلا، وحصلت مديرية همشكوريب على المرتبة الاولى على كافة المديريات بولاية كسلا، وقد دعا كافة المديريات للتكاثف والوقوف مع بعضها البعض لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة السودانية منذ فترة، وبين بان نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا ستكون عن طريق موقع الوزارة التربية والتعليم عن طريق رقم الجلوس.

رابط نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022

قام طلاب شهادة الاساس بتقديم اختبارات الاساس في ولاية كسلا 2022 في شهر مايو الماضي، حيث عملت الحكومة جاهدة على توفير جو ملائم للامتحانات، وقد اجرت الاختبار وفق اجراءات احادية منعا لتفشي فيروس كورونا، حيث ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات على احر من الجمر الحصول على نتائج شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022 بعد الانتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق وتدقيقها، والحدير بالذكر أنه يمكن الفحص عن النتيجة من خلال رابط نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا من هنا.

نسبة نجاح نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022

بين وزير التربية والتعليم في ولاية كسلا الفترة الأخيرة في مؤتمر له عن نسبة نجاح نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين لشهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 20936، وتم توزيعهم الى 137 مركز 134 طالبًا حصلوا على 270 درجة أو أعلى، 115. المدارس نجحت بنسبة 100٪، ويتم فحص نسبة النجاح بالتفصيل من خلال رابط نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا.

أتاحت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رابط للاستعلام عن نتيجة شهادة امتحان الاساس ولاية كسلا 2022 وذلك من خلال رقم الجلوس، علما بان نسبة النجاح لهذا العام مرتفع عن السنوات السابقة.