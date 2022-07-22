رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1444 الثانوي NoorResult ، تسائل الكثير من الطلاب و أولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم الحصول رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1444 لنتائج الطلاب الثانوية ، للطلاب من ابنائهم عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على كيفية الحصول رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1444 لنتائج الطلاب 1444 ، سنشرح لكم الخطوات التي تمكنكم من الوصول الى رابط نظام نور عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

نظام نور لنتائج الطلاب 1444

تحرص وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تقديم نتائج جميع الطلاب في مدارس التعليم للعام 1444 هـ من خلال نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات. ما الذي يفعله الطالب أثناء ذهابه إلى المدرسة لمعرفة النتيجة.

الدخول على نظام نور برقم الهوية 1444 فقط ثانوي

يسجل طالب ثانوية في نور لعام 1444 هـ برقم الهوية فقط باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أدخل رقم هوية الطالب في الحقل المقدم.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “التالي”.

حدد إرسال البيانات عبر رقم الهاتف.

أدخل رقم الهاتف، ثم انقر فوق إرسال.

اكتب الرمز ثم أدخل الرمز الموضح في الصورة.

انقر على أيقونة الدخول الخضراء.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

الضغط على زر الحفظ للعودة إلى واجهة نور.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور الجديدة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1444

يتم الاستعلام عن نتائج نظام نور لعام 1444 هـ برقم الهوية كالتالي

الانتقال إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم.

اكتب رقم الهوية، ثم أدخل الرمز الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق التالي ثم اتبع التعليمات لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

سجل الدخول بكلمة المرور الجديدة.

انقر فوق التقارير من واجهة الحساب.

انقر فوق تقارير أخرى، ثم اختر إشعار أكاديمي.

اختر فصل دراسي ثم اضغط على زر البحث.

عرض نتيجة الطالب من خلال نظام نور.

كيف أرى نتائج الطلاب من حساب الطالب 1444

يمكننا استخراج نتائج الطلبة لعام 1444 هـ من حساباتهم على نظام نور العام كالتالي

انتقل إلى نور مباشرة.

أدخل اسم المستخدم لحساب الطالب.

أدخل كلمة المرور، ثم اكتب الرمز الذي يظهر.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق التقارير من الجزء الأيمن.

انقر فوق تقارير كشف الحساب.

اختر إخطار نتيجة الطالب من القائمة.

حدد الفصل ثم انقر فوق بحث.

ة درجات الطالب في المدرسة.

نتائج تسجيل الدخول لنظام نور الوصي 1444

يمكن لولي الأمر التسجيل في نور للاستعلام عن نتائج أولاده في عام 1444 هـ على النحو التالي

تسجيل دخول الوالدين في نور مباشرة.

انقر فوق علامة تبويب التقارير الخاصة بالطالب الذي نريد معرفة درجاته.

اختيار الإخطار بنتيجة الطالب من كشوف الدرجات.

حدد الفصل من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق بحث.

انظر النتائج في الجدول المقدم من قبل الموقع.

نتائج نظام نور الفترة الأولى 1444

يمكن الاطلاع على نتائج الفترة الدراسية لطلبة المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة نور الإلكترونية “” مباشرة.

أدخل معلومات حساب ولي الأمر للطالب.

اكتب الرمز الموضح في الصورة، ثم انقر فوق زر الإدخال.

انقر فوق التقارير من علامة التبويب الطالب.

اختر إشعار فترات العمل السنوية من علامة التبويب إشعار الفترات.

حدد الفصل ثم انقر فوق أيقونة البحث.

عرض نتيجة الطالب المقدمة من منصة نور.

نتائج امتحان نظام نور للفصل الدراسي الأول 1444

يمكن للطالب الاستفسار عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى نور مباشرة.

اضغط على التقارير من مقدمة الموقع.

انقر على النصوص.

انقر فوق إعلام بنتيجة الطالب.

حدد الفصل الأول من القائمة المنسدلة.

انقر فوق بحث ثم انظر النتيجة.

كيفية استخراج نتائج إعلانات الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1444

فيما يلي طريقة استخلاص إعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة نظام “نور” الإلكتروني مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر للطالب.

انقر فوق إشعار النتيجة من علامة تبويب الطالب.

اختر الفصل الثاني ثم اضغط على بحث.

قم بة إشعار درجات الطالب.

كيف يمكنني عرض شهادتي في نظام نور 1444

يمكن للطالب استخراج شهادته عام 1444 هـ من نظام نور على النحو التالي

الدخول المباشر لحساب الطالب في نور.

انقر فوق التقارير من الجزء الأيمن من الشاشة.

اختيار الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

اضغط على أيقونة الحفظ، ثم اختر تحميل الدورة.

اضغط على زر حفظ بعد اختيار الدورة المناسبة.

نتائج نظام نور الوطني الموحد 1444

يمكن الاستفسار عن نتائج طلبة نظام نور لعام 1444 هـ بناءً على الوصول الوطني الموحد على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

اضغط للدخول من خلال الوصول الوطني.

أدخل رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لحساب المستخدم في أبشر.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تحقق للذهاب إلى واجهة حساب نور.

انقر فوق التقارير، ثم انقر فوق تقارير أخرى.

انقر على الإشعار الأكاديمي لرؤية النتائج.

طريقة ربط الأطفال في نظام نور الوصي 1444

فيما يلي خطوات ربط الأبناء بحساب ولي الأمر على نظام نور لعام 1444 هـ

تسجيل دخول الوالدين في نور مباشرة.

انقر فوق Connect Children من الجانب الأيمن من الشاشة.

انقر فوق الارتباط إضافة طلب اتصال جديد.

أدخل رقم هوية الطالب، ثم اضغط على بحث.

أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على إرسال.

خطوات الدخول إلى نظام نور من خلال البوابة الوطنية الموحدة للوصول 1444

يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل في نور لعام 1444 هـ من خلال الوصول الوطني الموحد على النحو التالي

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “” مباشرة.

اضغط على خيار الدخول من بوابة الوصول الوطنية الموحدة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم قم بتسجيل الدخول.

انتظر حتى يصل الرمز إلى رقم الهاتف عبر الرسائل القصيرة.

أدخل الرمز، ثم انتقل إلى حساب نور.

التسجيل في نظام نور 1444

يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في نظام نور عام 143 هـ

قم بزيارة منصة “نور” مباشرة.

انقر على رابط تسجيل الوالدين الجديد.

اكتب رقم المعرف، ثم أدخل اسم المستخدم المقترح.

انقر فوق رمز التالي ثم قم بإجراء التحقق.

استمر في إدخال البيانات واستمر.

اضغط على زر الاختيار عند الانتهاء.

في انتظار وصول بيانات تسجيل الدخول في رسالة SMS.

رابط نظام نور برقم معرف فقط 1444 ثانوي نورسلت

يتم الانتقال إلى نظام نور الإلكتروني على الإنترنت من خلال الرابط المباشر للدخول إلى حساب الطالب أو ولي الأمر ثم الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1444 الثانوي NoorResult ، و خطوات الدخول إلى نظام نور من خلال البوابة الوطنية الموحدة للوصول 1444 ، و كيفية استخراج نتائج إعلانات الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1444 .