رابط نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر 1444 ، دائماً ما قد يسعى العديد من أولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من رابط نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر 1444 ، وذلك بهدف القدرة على متابعة أداء ابنائهم داخل المدرسة عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث بشكل مستمر لمعرفة الطريقة الصحيحة تسجيل دخول ولي الامر في نظام نور ، سنشرح لكم اهم المعلومات عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

نظام ضوء Guardian

تقدم وزارة التربية والتعليم الكثير من الخدمات الذاتية لمختلف أطراف العملية التعليمية من خلال نظام نور، ويشمل ذلك كلاً من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الكادر التربوي والإداري والتعليمي. يمكن للوالدين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد بسهولة بالغة من خلال منصة الوصول الوطنية، ويمكن لأولياء الأمور إدارة العديد من الشؤون الأكاديمية للأطفال من خلال هذا النظام الإلكتروني، بما في ذلك تسجيل الطلاب في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.

نظام نور الوصي تسجيل الدخول 1444

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى نظام نور لعام 1444 هـ باتباع الآتي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور لحساب نظام نور.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية.

إعادة تعيين كلمة المرور في نظام نور جارديان 1444

فيما يلي خطوات استعادة كلمة المرور لولي الأمر في نظام نور عام 1444 هـ

قم بزيارة نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أدخل رقم الهوية، ثم أدخل رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة التالي.

حدد رقم الهاتف المحمول من خيارات الاسترداد.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم انقر فوق إرسال.

أدخل رمز التحقق في الحقل المقدم.

انقر على أيقونة إعادة الإرسال.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

انقر على زر الحفظ الأخضر.

خطوات تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور 1444

سجل الوالدين في نظام نور لعام 1444 هـ على النحو التالي

اذهب إلى نور مباشرة.

انقر على رابط التسجيل للوالد الجديد.

اكتب رقم السجل المدني لولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم المقترح.

انقر فوق الزر “التالي” الأخضر.

قم بإضافة البيانات المطلوبة، ثم انقر فوق تحقق.

أدخل بيانات الوصي، ثم اضغط على حفظ.

انتظر حتى يتم إرسال معلومات تسجيل الدخول.

سجل الدخول وابدأ في استخدام المنصة.

كيفية ربط الأطفال بحساب نور الجارديان 1444

يرتبط الأبناء بحساب ولي الأمر في نور عام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى نور مباشرة.

انقر فوق ربط الأطفال من واجهة الحساب.

انقر فوق الارتباط لطلب ارتباط جديد للأطفال.

اكتب رقم هوية الطالب في الحقل المخصص لذلك.

انقر على زر البحث الأخضر.

قم بتنزيل المرفقات المطلوبة.

اختر القرابة من القائمة المنسدلة.

انقر فوق الزر إرسال لتقديم الطلب.

فترات إشعار نظام نور لولي الأمر 1444

فيما يلي خطوات استخراج إشعارات الفترة في نظام نور لعام 1444 هـ

انتقل إلى “نور” مباشرة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق، ثم قم بتسجيل الدخول.

انقر فوق التقارير من واجهة الحساب.

انقر فوق علامة التبويب إشعار الفترة.

انقر فوق إشعار فترة العمل السنوية.

حدد الفصل من القائمة المنسدلة.

اختر الفترة ثم اضغط على بحث.

نموذج الفحص الطبي نور نظام الوالدين 1444

يتم استخراج استمارة الكشف الطبي عن طريق حساب ولي الأمر في نور باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى نور مباشرة.

انقر فوق Register Children من الواجهة.

انتقل إلى جدول بيانات الطالب.

اضغط على رابط استمارة الفحص الطبي.

اطبع النموذج عند الحاجة.

كيف ترى نتيجة الطالب في نظام نور 1444

يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نتائج أبنائهم الطلاب في مدارس المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ من خلال نظام نور الإلكتروني على الإنترنت. فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج بناءً على بيانات الوصول الوطنية، مع ذكر خطوات الاستعلام دون الوصول الوطني.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1444

يمكننا استخراج الطلاب من حساب ولي الأمر في نور دون وصول وطني، على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوالد.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار إشعار نتيجة الطالب من قائمة خدمات الطفل.

حدد الفصل الدراسي من القائمة المنسدلة.

انقر على أيقونة البحث الخضراء.

عرض نتيجة الطالب المتوفرة على الموقع.

خطوات استخراج نتائج نظام نور من خلال بوابة الوصول الوطنية 1444

يمكننا الاستفسار عن نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر في نور، حسب منصة الوصول الوطنية، على النحو التالي

انتقل إلى نظام نور للخدمات “” مباشرة.

اضغط للدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية.

أدخل اسم المستخدم لحساب ولي الأمر في أبشر.

أدخل كلمة المرور لحساب أبشر، ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بإجراء التحقق المطلوب من المستخدم.

انتظر حتى يتحول إلى نظام نور تلقائيًا.

انقر فوق إعلام بنتيجة الطالب.

حدد الفصل من القائمة ثم انقر فوق زر البحث.

انظر نتيجة الطالب في الجدول.

الدرجات التقديرية للطلاب في نظام نور للفترات 1444

يمكن التعرف على درجات طلاب نور لعام 1444 هـ من حساب ولي الأمر على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق علامة تبويب التقارير الخاصة بالطالب الذي نريد معرفة درجته.

انقر فوق علامة التبويب إشعار الفترة.

اختيار إشعار فترات العمل للسنة.

حدد الفترة ثم اختر الفصل من القوائم المنسدلة.

انقر على زر البحث الأخضر.

انظر إلى درجات الطالب من الجدول المتوفر.

تسجيل طفل في روضة الأطفال 1444

تعد خدمة تسجيل الأطفال في رياض الأطفال من خلال نظام نور من أبرز الخدمات المقدمة لأولياء الأمور من خلال هذا النظام الإلكتروني، وفيما يلي خطوات تسجيل الأطفال في رياض الأطفال لعام 1444 هـ عن طريق نور.

خطوات التسجيل في رياض الأطفال في نظام نور 1444

يتم تسجيل الأطفال في رياض الأطفال من خلال نظام نور على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

أكمل تسجيل الدخول في حساب الوصي.

اضغط على تسجيل الأطفال من واجهة الحساب.

انقر فوق تسجيل طالب جديد من علامة التبويب التسجيل.

أدخل رقم هوية الطالب في الحقل المخصص لذلك.

اختر القرابة من القائمة المنسدلة.

استخدم التقويم لتحديد تاريخ الميلاد.

انقر فوق التالي ثم اختر أحد الفئات المتاحة.

انقر فوق التالي، ثم أدخل بيانات الطالب في النموذج.

انقر فوق زر التسجيل عند الانتهاء لتقديم الطلب.

رابط لإدخال نظام هوية نور للولي noor.moe.gov.sa

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول في نظام نور للآباء عبر الرابط مباشرة، لبدء الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها نور لأولياء الأمور.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر 1444 ، و خطوات استخراج نتائج نظام نور من خلال بوابة الوصول الوطنية 1444 ، و نموذج الفحص الطبي نور نظام الوالدين 1444 ، خطوات التسجيل في رياض الأطفال في نظام نور 1444 .