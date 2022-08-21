رابط وخطوات التحقق من تفويض قطاع عبر منصة أبشر 1444 ، نظراً لتقديم العديد من الخدمات الالكترونية من قبل الحكومة السعودية للتسهيل على المواطنين من اداء الخدمات التي يودون القيام بها دون بذل جهد كبير ، حيث تسائل العديد من المواطنين حول التعرف على كيفية التحقق من تفويض قطاع عبر منصة أبشر ، تعد من بين الأمور المهمة التي تتيحها منصة أبشر بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

منصة أبشر الإلكترونية

هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية، يمكن من خلاله للمواطنين والمقيمين السعوديين إجراء معاملاتهم الخاصة دون الحاجة إلى ة الدوائر. يربط جميع القطاعات الحكومية الكترونيا. يخدم 21 مليون مشترك ويوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية مجانًا على مدار 24 ساعة في اليوم.

تحقق من ة قطاع التفويض

توفر منصة أبشر خدمة تفويض ة القطاعية، والتي من خلالها يمكن للمواطن أو المقيم تفويض شخص آخر لتنفيذ جميع المعاملات الحكومية من خلال رقم مرجعي ورقم هوية مرجعي، ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للرقمنة و التحول الإلكتروني، حيث تعد هذه الخدمة من بين العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها الحكومة السعودية.

طريقة التحقق من ترخيص تدقيق القطاع

من خلال هذه الخدمة يمكن للمواطن التحقق من حالة التفويض باتباع الخطوات التالية

دخول منصة أبشر.

اختيار أفراد أبشر.

حدد “التحقق من ترخيص ة القطاع” من مربع خدمات الاستعلام.

سيتم نقلك إلى صفحة التحقق.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الرجعية. الرقم جريدة الساعةي للمعرف. رمز التحقق.

اضغط على تأكيد للتحقق من ة القطاع.

كيفية تفويض تدقيق القطاع من خلال بوابة أبشر

يمكنك تفويض تدقيق القطاع عبر منصة أبشر باتباع ما يلي

دخول منصة أبشر.

اختيار أفراد أبشر.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق خدماتي.

انقر فوق إدارة التراخيص.

اختر تفويض تدقيق القطاع.

اضغط لإصدار إذن ة القطاع.

أدخل بيانات الشخص المخول رقم الهوية. تاريخ الولادة. اختيار القطاع. اختر الخدمة التي تريد التصريح بها.

يجب التحقق من البيانات ثم تأكيد الطلب.

سيتم إرسال رسالة مع الرمز المصدق إلى هاتفك المحمول.

يجب كتابة الكود في أبشر.

سترسل بوابة أبشر الرقم جريدة الساعةي للخدمة في رسالة على الهاتف المحمول.

سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر للمندوب تفيد بأنه في انتظار موافقة المندوب.

يمكنك التحقق من ة القطاع كما هو مذكور أعلاه.

التفويض الإلكتروني للأفراد

يمكنك عمل تفويض إلكتروني للأفراد عبر منصة إنجاز، والتي تمكن المستفيد من إدارة وتسجيل تصاريح تأشيراته، كما يسمح للجهات المختصة بالتصديق والموافقة على هذه التفويضات إلكترونياً. باتباع الخطوات الموضحة أدناه

الدخول إلى خدمة التفويض الإلكتروني للأفراد عبر منصة إنجاز.

وافق على الشروط والأحكام.

أدخل بيانات التفويض المطلوبة رقم الفيزا. رقم قياسي. وجهة الوصول. رمز التحقق.

انقر فوق بحث.

تفويض للحصول على تأشيرة عمل دعم

يُمكِّنك ترخيص تأشيرة عمل الدعم من دفع رسوم التفويض لتأشيرات عمل العمالة المنزلية ؛ لإرسال المستند الخاص إلى السفارة، ويمكنك عمل تأشيرة عمل داعمة من خلال ما يلي

انتقل إلى صفحة التفويض للحصول على تأشيرة عمل داعمة “”.

أدخل البيانات المطلوبة رقم عقد الدعم. رقم قياسي. وجهة الوصول. رمز الصورة.

انقر فوق بحث.

ترخيص أبشر للمركبة

تقدم مديرية الأمن العام من خلال نظام (أبشر) إضافة شخص مخول لقيادة مركبه داخلياً أو خارجياً، ويمكنك القيام بذلك من خلال ما يلي

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لنظام (أبشر) “”.

اختيار أفراد أبشر.

تسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر التراخيص، ثم تصاريح المركبات.

اختر لإضافة مستخدم إلى السيارة.

اختيار نوع المستخدم المستخدم الفعلي داخل المملكة فقط. إضافة ترخيص مركبة داخل وخارج المملكة. اضغط للمتابعة.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني أو رقم إقامة المفوض. اكتب تاريخ الميلاد. يجب ألا يتجاوز تاريخ بدء التفويض وانتهائه وفترة التفويض 6 أشهر. نوع التفويض.

اضغط على إرسال.

ستظهر رسالة تفيد، “تمت إضافة طلب ترخيص القيادة بنجاح، وينتظر موافقة المفوض للتفعيل.”

يقبل الطرف الآخر التفويض.

شروط التفويض في تدقيق القطاع

وافقت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر على شروط تفويض ة القطاع وهي كالتالي

يجب أن يكون عمر الشخص المخول أكبر من 18 عامًا.

في حالة الإقامة، يمكن للمقيم فقط إصدار التفويض، ولا يمكن التصريح به.

التفويض ساري المفعول لمدة أسبوع من تاريخ صدوره.

يجب ألا يطلب الأمن من مزود الخدمة.

من الضروري أن يكون الشخص على قيد الحياة.

نموذج تفويض تدقيق الدائرة الحكومية

يختلف شكل تفويض ة القطاع من إدارة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر. يمكن أن يكون التفويض خاصًا بالمفوض، أو تفويضًا عامًا لاستخدامه في مختلف الوكالات الحكومية، ولهذا سنعرض أدناه نموذج تفويض ة الإدارات الحكومية.

خدمات المصادقة الإلكترونية

قامت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتوفير مجموعة من الخدمات ضمن التفويض الإلكتروني، منها ما يلي

اصدار وتجديد الاقامة.

إصدار وإلغاء تصاريح السفر.

الإصدار والإلغاء

تأشيرة الخروج والعودة.

الإبلاغ عن جواز السفر المفقود أو التالف.

الإبلاغ عن فقدان جواز سفر المقيم.

– استلام الاقامة بعد طباعته.

إضافة واستمرار الفصل.

الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

الإبلاغ عن تغيير في الوظيفة.

التغيير الوظيفي.

تمديد تأشيرة الزيارة.

استلام جواز السفر.

الخروج النهائي.

تجديد جواز السفر.

رابط التحقق من تفويض القطاع

قدمت منصة أبشر رابطًا إلكترونيًا يمكنك من خلاله التحقق من تفويض ة القطاع، حيث يمكن للمواطن والمقيم تفويض شخص آخر بتنفيذ جميع المعاملات الحكومية من خلال رقم مرجعي ورقم هوية مرجعي، ويمكنك الوصول إلى الرابط “”.

رابط وخطوات التحقق من تفويض قطاع عبر منصة أبشر 1444 ،حيث عملت الحكومة السعودية عبر منصة أبشر الالكترونية من عملية إتاحة اجراء المعاملات من خلال التفويض ، والتي أتاحتها الممكلة عبر منصة أبشر بالاتفاق مع ادارة الجوازات العامة للحكومة السعودية .