رابط وخطوات التسجيل الفوري جامعة الملك خالد 1444 ، دائماً ما يتم البحث من قبل الطلاب الذين يبغون الإلتحاق بالجامعات والكليات حول خطوات التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد لمن يريد الانتساب بها ، وياتي ذلك بعد إعلان الجامعة عن رابط التسجيل للقبول بالجامعة للدبلوم والبكالوريوس من قبل جامعة الملك خالد ، وما يطلب منهم التسجيل الدخول إلى حسابهم على موقع جامعة الملك خالد لتأكيد التحاقهم ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

تُعرف جامعة الملك خالد بأنها إحدى أهم وأبرز الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1998. ويقع المقر الرئيسي لجامعة الملك خالد في محافظة أبها ويضم أكثر من 120 قسمًا تشمل تخصصات مختلفة و الكليات التي تناسب مؤهلات الطلاب واهتماماتهم. تعتمد جامعة الملك خالد على استراتيجيات متقدمة في تقديم التخصصات والتعليم، مما يجعل الطالب قادرًا على التفاعل في بيئة العمل بسبب البرامج التدريبية المختلفة.

التسجيل الفوري بجامعة الملك خالد

التسجيل الفوري أو التسجيل الإضافي في جامعة الملك خالد هي خدمة تقدمها الجامعة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ لقبولهم في المرحلة الأولى في كليات الجامعة وتخصصاتها.

خطوات التسجيل الفوري بجامعة الملك خالد 1444

يتم التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة رابط الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد مباشرة.

انقر فوق علامة التبويب قبول.

اضغط على خيار تقديم طلب للقبول في درجة البكالوريوس.

حدد الجنس.

املأ جميع المعلومات المطلوبة على النحو التالي اكتب رقم الهوية الوطنية. أدخل رقم الهاتف المحمول. اختر التخصصات الأكاديمية المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الحفظ.

شروط التسجيل بجامعة الملك خالد 1444

أقرت جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية العديد من شروط القبول، وهي كالتالي

التأكد من أن الطالب من أصل وأصل سعودي.

الرقم القومي مطلوب.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يتراوح عمر الطالب بين 17 و 25 عامًا.

عدم معرفة المتقدم بإجراءات الفصل من جامعة أخرى.

يجب ألا تزيد مدة الحصول على شهادة الثانوية العامة عن 5 سنوات.

النسب المرجحة بجامعة الملك خالد 1444

يتم التسجيل في جامعة الملك خالد وفق النسب التالية

الأهلية جامعة الملك خالد الثانوية العامة 30٪. اختبار القدرات 30٪. اختبار تحصيلي 40٪.

النسبة المرجحة جامعة الملك خالد الثانوية العامة 50٪. اختبار القدرات 50٪.

حاسبة النسبة المرجحة

النسبة الإجمالية = (النسبة المئوية للشهادة الثانوية × 30٪) + (النسبة المئوية لاختبار القدرات العامة × 30٪) + النسبة المئوية لاختبار التحصيل × 40٪).

رابط التسجيل الفوري جامعة الملك خالد

يمكن الدخول على الرابط المباشر للتسجيل في جامعة الملك خالد مباشرة عبر موقعها الرسمي، حيث وفرت الجامعة للطلاب الذين لم يحصلوا على القبول الأولي في المرحلة الأولى التسجيل مرة أخرى في تخصصات الجامعة بعد الاستفسار عن المقاعد الشاغرة داخل الجامعة.

رابط وخطوات التسجيل الفوري جامعة الملك خالد 1444 ، تعد جامعة الملك خالد من الجامعات الرائدة داخل المملكة العربية السعودية ، وقامت بإعلان الجامعة خلال الأوقات الأخيرة بإستمرار فتح باب التسجيل للطلاب الذي يرغبون الدراسة في الجامعة ، كما وضحنا لكم خطوات التسجيل الفوري بجامعة الملك خالد 1444 .