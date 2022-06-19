رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 عبر منصة أبشر jobs.sa 

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً عن رابط وخطوات التقدم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لطلبة الجامعة للعام الدراسي الحالي 1443 ، ضمن وقائع الدورة الثانية والخمسين للدراسة بالكلية. للعام 1443 تواصل الكلية استقبال طلبات القبول حتى نهاية يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1443 ، وتبدأ عملية التقديم في تمام الساعة العاشرة صباحاً. بشكل يومي من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم بكلية الملك فهد الأمنية لطلبة الجامعة 1443

كشفت وزارة الداخلية السعودية ، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأسبوع الماضي ، عن بيان أوضحت فيه تفاصيل وشروط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية ، والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك ، ومن أهمها: التالية:

من الضروري الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة

عدم قبول أي كشف طبي غير صادر عن اللجنة الطبية بالإدارة العامة للقبول والتسجيل

سيتم إجراء الاختبارات أيضًا في المركز الوطني للقياس

على الراغبين في التسجيل في كلية الملك فهد الدخول على الرابط المخصص عبر منصة أبشر واتباع الخطوات المطلوبة

شروط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443

وضعت إدارة القبول في كلية الملك فهد الأمنية بعض الشروط والضوابط اللازمة لعملية التسجيل للدورة 52 الحالية للطلاب الجامعيين ، وهي كالتالي:

أن يكون حسن السيرة والسلوك ويحمل الجنسية السعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة الفحوصات الطبية المطلوبة ، ويجب أن يكون جسم المتقدم لائقًا ، مع مراعاة أن يكون طوله متناسبًا مع وزنه.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة.

ألا يكون المتقدم قد فصل من كلية عسكرية من قبل

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية

يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على تقدير أقل من جيد

أن يجتاز المتقدم جميع مراحل الفحص الطبي والمقابلات الشخصية

خطوات التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443

يمكن لمن يرغب في التقديم لأمن الملك فهد ، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط ، التقدم عبر منصة أبشر باتباع الخطوات الموضحة على النحو التالي: