رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن لديهم الحاجة الى التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والتعرف على إمكانية تسجيل الدخول ، حيث تعتبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الوزارات المهمة داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تختص بشؤون الخاصة بفئة العمال والعمل للأشخاص المقيمين داخل المملكة ، تابعوا معنا .

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

والتي عرفت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اندماج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، تعمل على توفير كافة متطلبات العمل والعاملين للمواطنين داخل المملكة. يقوم بإعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بنظام العمل السعودي، ويهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تعمل على تطوير قطاع العمل الحكومي في المملكة العربية السعودية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

يتم تسجيل الدخول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة “”.

اختر علامة تبويب بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

واجبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تختص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يلي

تعمل على وضع السياسة العامة لشؤون العمل في المملكة العربية السعودية.

دراسة مشاكل العمل داخل المملكة ووضع الخطط والاستراتيجيات.

مهتم بمجال سعودة الوظائف الحكومية.

يشرف على توظيف ونقل الخدمات واستغلال القوى العاملة وإصدار التراخيص اللازمة.

يراقب تنفيذ نظام العمل السعودي مع تقديم المشورة والتوجيه لأصحاب العمل.

تعمل على إعداد قاعدة بيانات لسوق العمل في المملكة العربية السعودية تتضمن بيانات عن العاملين في مختلف القطاعات.

إعداد الخطط التي تعمل على توزيع الخدمات الاجتماعية على الأفراد.

الإشراف على تنفيذ المشاريع وخطط تطوير العمل.

التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يمكن التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال قنوات الاتصال التالية

الرقم الموحد اتصل بالرقم المجاني 19911

البريد الإلكتروني مراسلات لإرسال الاستفسارات.

نموذج الاتصال يتم الوصول إليه مباشرة.

حساب Twitter تابع حساب “خدمة العملاء” الرسمي.

حساب Facebook قم بتسجيل الدخول إلى الحساب مباشرة.

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يتم الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت مباشرة “” حيث يتم الاطلاع على أبرز الخدمات المتاحة من خلال الوزارة التي تقدمها للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، مع إمكانية التواصل مع تقوم الوزارة بتقديم الاستفسارات والشكاوى من خلال الأرقام المرفقة بالموقع.

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول 1444 ، لقد أصبحت معروفة بوزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتمناعية نتيجو دمج وزارة العمل اليها ، كما تعرفنا على واجبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وطرق التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .