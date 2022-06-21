رابط وشروط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 – 2023 عام وازهر من خلال مواقع التقدم الالكتروني

التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023 والازدهار هو أحد أكثر ما يبحث عنه أولياء الأمور خلال هذه الفترة ، حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ، سواء الحكومية أو الرسمية ، أو المدارس التابعة لها. الأزهر الشريف ، وسنعرض معكم من خلال الأسطر التالية كل ما يهمك بشأن التقدم إلى المدارس ، تابعنا.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023 سنة وتفتح وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لجميع المحافظات بالمدارس الحكومية حتى نهاية شهر يونيو الجاري. أما بالنسبة للتعليم الأزهري ، التطبيق متاح من هنا حتى 10 تموز (يوليو) المقبل ، سنعرض لك شروط ضم كل نوع على حدة من خلال الفقرات التالية. شروط التقديم على الصف الأول الابتدائي الأزهر الحد الأدنى لسن القبول في مدارس الأزهر على مستوى الجمهورية يتراوح بين 6 إلى 9 سنوات.

في حالة وجود أماكن في المدارس ، قد يتم تخفيض العمر بمقدار 6 أشهر في بعض المحافظات.

لا يجوز للولي أن يتقدم إلى أكثر من معهد أزهري ، ويوقع ولي الأمر على تعهد بذلك عند تقديم الطلب.

يوقع ولي الأمر إقراراً بأن قبول الأوراق لا يعتبر نهائياً إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق من الإدارة التربوية التابعة للمعهد.

أما الأوراق المطلوبة فهي شهادة ميلاد آلية بالإضافة إلى شهادة صحية تفيد بعدم إصابة الطالب بأي أمراض معدية. شروط التقديم على الصف الأول الابتدائي 2022 يجب ألا يقل عمر الطالب وقت تقديم الطلب عن 6 سنوات.

يتم التقديم عبر موقع التطبيق ، ولا يوجد تقديم ورقي في المدارس على الإطلاق.

التقديمات متاحة حتى 30 يونيو.

يجب أن يكون سكن الطالب في المبنى السكني للمدرسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

بعد القبول يخضع الطالب لمقابلة شخصية. يُذكر أنه من المتوقع إعلان نتائج القبول في الصف الأول الابتدائي في يوليو أو أغسطس على أبعد تقدير. .