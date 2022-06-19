رابط وشروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة بجميع مناطق المملكة

تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر 150 وظيفة شاغرة للرجال والنساء ، في عدد من التخصصات المالية والهندسية والفنية ، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. ما سنتعامل معه في الأسطر التالية.

رابط وشروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع مناطق المملكة: –

فتحت وزارة البيئة والزراعة باب التسجيل لـ 150 وظيفة للعمل في جميع أنحاء المملكة ، على أن يتم تدوين البيانات ، وفق الخطوات التالية: –

دخول الموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل البيانات.

يجب على مقدم الطلب توخي الحذر أثناء عملية تسجيل البيانات ، حيث سيستفسر عن صحة جميع البيانات المقدمة مع الجهات ذات الصلة.

يشترط في المتقدم لشغل الوظائف سواء كان رجلاً أو امرأة ما يلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية.

حسن السلوك والسلوك شرط أساسي للمتقدمين.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد سبق إدانته بعقوبة قانونية أو محكوم عليه بالسجن لارتكابه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

لم يتم فصله من الخدمة في أي وظيفة حكومية تابعة للدولة.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا.

يجب أن يكون لدى المتقدم اختبار القدرة المعرفية ويجب إرفاق درجة الاختبار.

يجب أن يكون المتقدم لديه اختبار اللغة الإنجليزية ، مع ضرورة إرفاق درجة الاختبار.

يجب معادلة المؤهل الذي حصل عليه المتقدم من الخارج من قبل وزارة التربية والتعليم.

التسجيل متاح من يوم الأحد 20/11/1443 هـ وحتى 29/11/1443 هـ.

الوظائف المطلوبة في الإعلان: –

أعلنت وزارة البيئة عن المسميات الوظيفية الشاغرة التي سيتم شغلها في الوظائف المعلنة من قبل الوزارة. يمكن التعرف على المسميات الوظيفية من خلال زيارة الرابط المسميات الوظيفية المطلوبةحيث تصل المسميات الوظيفية إلى حوالي 150 مسمى وظيفي للرجال والنساء.

اماكن العمل: –

الوظائف المعلن عنها متوفرة في (الرياض ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، عسير ، جازان ، المنطقة الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، نجران ، القصيم ، تبوك ، حائل ، عسير ، ديوان الوزارة بوزارة الزراعة).