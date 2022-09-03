رابط وطريقة الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني الكويت ، يثير التسائل لدى العديد من المواطنين داخل دولة الكويت حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من الاستفسار عن القضايا الخاصة بهم بإستخدام الرقم المدني ، حيث عملت وزارة العدل الكويتية على حرصها على إطلاق الخدمات الإلكترونية للتسهل على أي مواطن سواء من المقيمين الأصليين في دولة الكويت أو المقيمين فيها معرفة القضايا المرفوعة من قبلهم أو ضدهم ، تابعوا معنا .

الاستفسار عن القضايا بالرقم المدني

يمكن الاستعلام عن حالة أي شخص من خلال رقمه المدني. تعتبر خدمة التحقيق القضائي الإلكتروني بداية رائعة وخطوة جيدة لوزارة العدل الكويتية لمعرفة القضايا المرفوعة ضد أي شخص وعرضها بسهولة، وكذلك الاطلاع على القضايا التي يرفعها المواطن إلى أي شخص آخر.

كيفية الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني الكويت

أتاحت وزارة العدل الكويتية الفرصة للاستعلام عن القضايا المرفوعة إلكترونياً باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى خدمات وزارة العدل “”.

انقر على زر “مستخدم جديد”.

انقر فوق الزر “أفراد”.

اقرأ المطلوب بعناية.

انقر فوق الزر موافق.

انقر على زر “التالي”.

أدخل الرقم المدني.

اتبع التعليمات الخاصة بإنشاء الحساب.

انتقل إلى “واجهة بوابة الخدمات الإلكترونية”.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

اكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على زر الدخول.

اضغط على القضايا المرفوعة من قبلك أو ضدك.

انظر القضايا.

كيفية الاستعلام عن الحالات عن طريق الرقم الآلي في دولة الكويت

يوفر موقع وزارة العدل الكويتية إمكانية الاستعلام عن القضايا بالرقم التلقائي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل ““.

انقر فوق مربع “تحقيق قضائي”.

انقر فوق مربع الاستعلام الذي يحتوي على رقم الحالة التلقائي.

التسجيل الآلي للأرقام.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق الزر “بحث”.

يتم عرض تفاصيل الحالة.

الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضد فرد في الكويت

من السهل الاستعلام عن أي دعوى مرفوعة ضد أي فرد وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ”“.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

اكتب رمز المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

اضغط على زر “دخول”.

النقر على زر الحالات ضدك.

راجع جميع القضايا بالتفصيل.

استفسر عن القضايا المرفوعة من قبلكم الكويت

يمكن الاستعلام عن القضايا المرفوعة من قبل الفرد والاطلاع عليها باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى بوابة وزارة العدل الكويتية ”“.

لاحظ أسفل رمز المستخدم.

اكتب رمز المرور.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

انقر فوق زر الخدمة للقضايا المرفوعة من قبلك.

هل يمكن الاستعلام عن القضية إلكترونياً من خلال رقم ملف التنفيذ

وبالفعل يمكن الاستعلام عن القضية برقم ملف التنفيذ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى مربع “نظام الاستعلام”.

الضغط على “اختيار الاستعلام بتنفيذ رقم ملف التنفيذ”.

اكتب رقم الملف.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق الزر “بحث”.

يتم عرض التفاصيل.

حجز موعد لزيارة وزارة العدل الكويتية

يمكن للمواطنين زيارة وزارة العدل الكويتية ولكن يجب حجز موعد للزيارة قبل الذهاب وذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع وزارة العدل.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات.

انقر على زر “نظام حجز المواعيد”.

أدخل الرقم المدني.

اكتب رمز المرور.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

انقر فوق الزر “بحث”.

الضغط على تصنيف خدمات وزارة العدل.

اقرار التعليمات لحين الانتهاء من موعد الزيارة الى وزارة العدل.

رابط الاستفسار عن القضايا بالرقم المدني الكويت

سهلت وزارة العدل الكويتية طريقة الاستعلام عن القضايا المختلفة بطرق مختلفة، ومساعدة المواطنين على معرفة القضايا المرفوعة ضدهم، أو الاطلاع على القضايا المرفوعة ضدهم من خلال موقع الوزارة، وتحديداً من بوابة الخدمات الإلكترونية “”.

رابط وطريقة الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني الكويت ، اتاحت وزارة العدل في دولة الكويت خدمة الالكترونية لتسهيل على الأشخاص معرفة القضايا المرفوعة ضدهم أو من قبلهم دون الحاجة الى التوجه الى مقرات وزارة العدل ، وتعرفنا على طريقة الاستعلام بالخطوات عن القضايا المرفوعة ضد فرد في الكويت .