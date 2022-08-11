رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج قبول كلية ينبع الصناعية 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور حول التعرف رابط نتائج نتائج قبول كلية ينبع الصناعية 1444 بالأسماء ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب الذي يؤدون الالتحاق بها داخل دولة المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن قبول من الامور المهمة للالتحاق في كلية ينبع الصناعية والتي تعد من الكليات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

كلية ينبع الصناعية

كلية ينبع الصناعية هي إحدى الكليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقع على وجه التحديد في مدينة ينبع الصناعية. تأسست كلية ينبع عام 1409 هـ الموافق 1989 م، وكان الهدف من إنشاء الكلية إعداد كادر سعودي ذو كفاءة وخبرة على المستوى العلمي والتطبيقي لتشغيل الصناعات والقدرة على تجهيز الأساسيات في المجال. في مجال الصناعة، حصلت الكلية على اعتراف أكاديمي من منظمة ACB SP المتخصصة في برامج الإدارة والأعمال، كما حصلت على اعتراف أكاديمي من منظمة ABET لبرامج قسم الهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى تكنولوجيا الهندسة الكيميائية البرامج.

قبول وتسجيل كلية ينبع الصناعية 1444

كلية ينبع الصناعية هي كلية تابعة للهيئة الملكية للجبيل. تعتبر إدارة القبول والتسجيل في ينبع، حيث يمكن التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل في الجامعة. كما يمكن التعرف على الكليات والتخصصات التي تقدمها الكلية والتعرف على نظام ومدة الدراسة بشكل كامل في الكلية. كما تتيح الجامعة التسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية بالإضافة إلى المسار العلمي، حيث يمكنهم الالتحاق بكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني وكلية الجبيل الصناعية وجامعة ينبع والكلية الصناعية، بالإضافة إلى ينبع التقنية. معهد.

نتائج قبول كلية ينبع الصناعية

قدمت كلية ينبع الصناعية رابطًا مباشرًا يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول في كلية ينبع الصناعية، حيث يمكن لجميع المتقدمين التعرف على النتيجة سواء بالقبول أو الرفض، من خلال التوجه إلى الموقع للاستعلام عن نتائج ينبع الصناعية. قبول الكلية من الرابط التالي “”.

شروط القبول والتسجيل في كلية ينبع الصناعية

حددت كلية ينبع الصناعية مجموعة من الشروط المهمة للقبول في الكلية، من خلال ما يلي نستعرض هذه الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أن تكون المتقدمة أم لأبناء سعوديين.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقة هوية وطنية أو سجل عائلي أو بطاقة هوية سارية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في السنوات الخمس الماضية بحد أقصى 1436/1437 أو أكثر.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز الاختبار العام والإنجازي.

يجب أن يكون المتقدم طالبًا بدوام كامل وألا يعمل في القطاع الخاص أو العام.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي مؤسسة تعليمية سابقة لأسباب تأديبية.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب ألا يكون المتقدم قد التحق أبدًا بالجهة التي يرغب في الالتحاق بها، باستثناء من انسحب من السنة التحضيرية، ومر أكثر من فصلين دراسيين منذ انسحابهم، بما في ذلك الفصل الذي انسحبوا منه.

التسجيل في كلية ينبع الصناعية

يمكن لجميع الطلاب التسجيل في كلية ينبع الصناعية باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر الرابط التالي ““.

انقر فوق إرسال الطلب.

املأ جميع المعلومات الشخصية.

اكتب المعلومات حول الدورة.

أدخل معلومات العنوان.

انقر فوق إدخال معلومات العنوان.

اكتب الرغبات المرغوبة.

انقر فوق خيار التسجيل.

سيتم الحكم على تفضيلات الطلاب المختارين ؛ ثم أعلن النتيجة.

طرق التواصل مع كلية ينبع الصناعية

أتاحت كلية ينبع الصناعية التواصل المباشر مع عمادة القبول والتسجيل والتعرف على نتائج الطلاب ومعرفة معدلات القبول من خلال منافذ الاتصال التالية

رقم الهاتف 3946200.

البريد الإلكتروني للكلية [email protected]

البريد الإلكتروني للاستفسارات المتعلقة بقبول الكلية [email protected]

قطاع التعليم على تويتر بالهيئة الملكية بينبع “.

Yanbu Industrial College Twitter “.

موقع كلية ينبع الصناعية “.

رابط نتائج قبول كلية ينبع الصناعية

أتاحت كلية ينبع الصناعية إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول بالكلية لجميع المسجلين بالكلية ومعرفة نتائج القبول أو الرفض من خلال موقع كلية ينبع الصناعية من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام تعرفنا على رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج قبول كلية ينبع الصناعية 1444 ، وكذلك للقبول والتسجيل في كلية ينبع الصناعية ، و كيفية معرفة نتائج قبول الخاصة بالكلية ينبع ، وكذلك طريقة التسجيل في كلية ينبع الصناعية.