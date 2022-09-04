رابط وطريقة التقديم على الابتعاث الخارجي للماجستير 1444 ، يثير الهام العديد من الطلاب ممن يودون الاستكمال للمرحلة التعليمية والحصول على درجة الماجستير عبر المنح الدراسية التي يتم منحها من قبل الدول الأخرى ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على العمل على توفير منح الماجسير داخل المملكة العربية السعودية وياتي ذلك ضمن رفع الكفاءات والمهارات والمستوى الفكري للطلاب ، تابعوا معنا .

منح الماجستير الخارجية 1444

تعد منحة الماجستير الخارجية من البرامج العلمية المتاحة للعام الحالي في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة لما لها من نتائج إيجابية ومميزة حيث تعمل على رفع المستوى الفكري والمعرفي للأفراد، والجدير بالذكر أن البرنامج فعال برعاية خادم الحرمين الشريفين، ويتم إرسال الطلاب إلى أفضل الجامعات الأجنبية، وتتوفر لهم مجموعة واسعة من التخصصات عالية المستوى التي تناسبهم. تفضيلات الطلاب، وتهدف إلى دعم الاقتصاد في المملكة.

التقدم بطلب للحصول على منحة خارجية للحصول على درجة الماجستير

وتجدر الإشارة إلى أن طلب المنحة الخارجية للماجستير يتم إلكترونيًا، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات نوضحها على النحو التالي

انتقل إلى نظام السفير من خلال الرابط التالي ““.

من خلال القائمة الرئيسية اختر خدمة مسار التميز للمنح الدراسية.

تحديد درجة التخصص الجامعي وهي درجة الماجستير. التي يرغب الطالب في الالتحاق بها والدراسة فيها.

راجع بعناية جميع التنبيهات والإرشادات الموجودة على الموقع.

اضغط على أيقونة (التالي).

الضغط على الأيقونة للموافقة على جميع شروط المنحة الخارجية بعد الإطلاع عليها.

أدخل جميع البيانات والمعلومات الشخصية للطالب بشكل صحيح.

اكتب رمز التفعيل المرسل عبر الهاتف.

من خلال النظام يتم العمل على ادخال معلومات الطالب وبياناته المطلوبة.

في حقول نموذج بيانات المهمة، يتم إدخال المعلومات في النظام، بما في ذلك بيانات الاتصال.

عبر البريد الإلكتروني لمقدم الطلب، سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى مقدم الطلب.

إرفاق المستندات المطلوبة من النظام.

تسجيل الطالب ورقم المنحة وكلمة المرور.

شروط المنح الخارجية للماجستير 1444

أعلنت السلطات المسؤولة عن المنح الخارجية للماجستير 1444 أنه من الضروري توفير مجموعة واسعة من الشروط التي يجب على الطالب الوفاء بها من أجل الحصول على المنحة الدراسية. الشروط كالتالي

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

إرفاق جميع الشهادات الأكاديمية المطلوبة التي يجب على الطالب الحصول عليها.

من الضروري أن يكون عمر المتقدم متوافقًا مع الفئات العمرية للبرنامج.

يحصل الطالب على الدرجة العلمية والشهادة العلمية اللازمة للابتعاث.

في حالة حصول الطالب على الشهادات من خارج المملكة العربية السعودية، يجب معادلة الشهادات المطلوبة.

يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة حصول الطالب على جواز سفر ساري المفعول.

يشترط حصول الطالب على موافقة ولي الأمر ليتم إرساله إلى الخارج.

ما هي اختصاصات منحة الماجستير 1444

ما يميز منحة الماجستير للعام الحالي أنها تضم ​​مجموعة كبيرة من أهم وأبرز التخصصات التي تقدمها على النحو التالي

تخصصات في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري.

تخصصات في العلوم الطبية والصحية.

تخصص علوم الحاسب والتمويل.

تخصصات علوم الاقتصاد والبيئة.

تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

تخصصات القانون والمحاسبة.

تخصص فيزياء.

تخصص الكيمياء.

تخصص الإعلام الرقمي.

اختصاصات النقل البحري والجوي.

تخصص هندسة معمارية.

تخصص السياحة والفندقة.

تخصص علم النفس العيادي.

تخصصات في تقنية النانو والطاقة المتجددة وجيولوجيا التعدين.

المستندات المطلوبة للابتعاث الخارجي 1444

يجب مراعاة أنه عند تقديم الطالب إلى منحة خارجية، يجب إرفاق مجموعة من المستندات والوثائق المطلوبة، والتي نوضحها بالصيغة التالية

نسخة من جواز سفر المرشح ومرافقيه (جواز سفر منفصل لكل فرد).

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

قم بإضافة العنوان الوطني المسجل بدقة.

نسخة من قيد الأسرة للمرشح المتزوج.

نسخة من شهادة المؤهل العلمي السابقة.

صورة من معادلة المؤهل العلمي السابق إذا كانت من خارج المملكة.

نسخة من السجل الأكاديمي.

خطاب تسجيل من الجامعة.

تأشيرة الدراسة إذا بدأت الدراسة.

وثيقة إجازة إذا كان مقدم الطلب موظفًا.

توافر استمارة إصدار قرار المنحة.

وجود خطاب قبول رسمي غير مشروط، بما في ذلك ما يلي التخصص المطلوب بوضوح. تاريخ بدء الدراسة. اسم المؤسسة التعليمية.



رابط التقدم بطلب للحصول على منحة خارجية لدرجة الماجستير 1444

يمكن زيارة رابط التقدم بطلب للحصول على منح خارجية للماجستير 1444 مباشرة “” لأنه الرابط الذي ينقل الزائر إلى الموقع الرسمي الذي يتقدم من خلاله بطلب للحصول على منح خارجية لإكمال المسار التعليمي للطالب من خلال دراسة درجة الماجستير، مع يحتاج الطالب لعرض كافة تفاصيل الموقع بطريقة مباشرة. مفصلة ودقيقة، بالإضافة إلى التعرف على المعلومات المختلفة المتعلقة بالجامعات والتخصصات.

رابط وطريقة التقديم على الابتعاث الخارجي للماجستير 1444 ، تعتبر درجة الماجستير من المراحل التعليمية التي تساعد على توسع الفكر والادراك لدى الطلاب المستقدمين عليها ، حيث شرحنا لكم كيفية التقدم بطلب للحصول على منحة خارجية للحصول على درجة الماجستير ، و المستندات و شروط المنح الخارجية للماجستير 1444 .