رابط وطريقة تجديد عضوية هيئة المهندسين للفنيين 1444 ، قد تسائل العديد من الأفراد العاملين كمهندسين وفنيين داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة الطريقة التي تمكنهم من العمل على تجديد العضوية لدى هيئة المهندسين للفنيين ، ويأتي ذلك نتيجة سماح مجلس الخاص للمهندسين الفنييت للأعضاء بإمكانية تجديد العضوية الخاصة بهم بشكل إلكترونياً، حيث تعد خدمة تجديد العضوية من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس المهندسين في المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا .

عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

الهيئة السعودية للمهندسين هي إحدى الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تختص بحاصلي الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات الهندسية، مثل الهندسة المدنية، والعمارة، والهندسة الميكانيكية، والتخصصات الطبية وغيرها. عمولة.

تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين

تعتبر خدمة تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين من الخدمات التي تقدمها الهيئة للأفراد الحاصلين على دبلومة وبكالوريوس في أحد المجالات والتخصصات الهندسية حيث تفرض العضوية ليكونوا قادرين للاستفادة من عدد كبير من الخدمات التي تقدمها الهيئة، لذلك يلزم دائمًا تقديم طلب تجديد العضوية بشكل دوري مع ضرورة الالتزام بشروط وأحكام التجديد.

كيفية تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين 1444

يمكن تجديد عضوية مجلس المهندسين باتباع الخطوات التالية

فتح رابط الهيئة السعودية للمهندسين مباشرة.

توجه نحو خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب “الاعتماد المهني”.

اكتب اسم المستخدم في المساحة المتوفرة.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة التبويب التجديد.

قم بتحميل جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

شروط تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين

شروط وضوابط تجديد عضوية مجلس المهندسين كالتالي

يشترط الحصول على مؤهل علمي في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو ما يعادلها من الخارج.

مطلوب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الهندسي.

إرفاق جواز السفر أو الأوراق لإثبات هوية مقدم الطلب.

احضار نسخة السجل الاكاديمي الاصلية.

ضرورة توقيع الإقرار والإذن.

يجب دفع رسوم تجديد العضوية ودفعها.

رسوم تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين

حددت الهيئة السعودية للمهندسين رسوم طلب تجديد العضوية على النحو التالي

رسوم التجديد لسنة واحدة 200 ريال سعودي.

رسوم التجديد لمدة عامين 400 ريال سعودي.

رسوم التجديد لمدة ثلاث سنوات 600 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في مجلس المهندسين

يتم التسجيل في الهيئة الهندسية السعودية من خلال الخطوات التالية

زيارة موقع مجلس المهندسين مباشرة.

تحديد نوع التسجيل في قسم الاعتماد المهني.

تحديد جنسية مقدم الطلب.

اختر رقم الإقامة أو رقم الحد.

اتبع جميع إجراءات التسجيل.

تلقي رسالة تحتوي على رقم سداد لدفع مبلغ 500 ريال سعودي.

دفع كافة تكاليف التسجيل من خلال جهاز الصراف الآلي.

إرسال رسالة تحتوي على رقم السداد لدفع باقي المبلغ في حالة القبول.

التحقق من صحة الشهادة وتقييم الملف من قبل الهيئة.

استلام الشهادة والبطاقة لمقدم الطلب في حالة القبول النهائي.

رسوم التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

حددت الهيئة السعودية رسوم التسجيل الجديد فيها على النحو التالي

عضوي رسوم سنة واحدة رسوم سنتين رسوم ثلاث سنوات الاعتماد المهني 250 ريال سعودي 500 ريال سعودي 750 ريال سعودي عضوية التخصصات الهندسية المتحالفة (متخصص) 250 ريال سعودي 500 ريال سعودي 750 ريال سعودي العضويات الفنية 200 ريال سعودي 400 ريال سعودي 600 ريال سعودي

خطوات طباعة شهادة الهيئة السعودية للمهندسين

تتم طباعة شهادة الهيئة السعودية للمهندسين من خلال الخطوات التالية

تصفح الموقع الرسمي لمجلس المهندسين ”“.

اختر تسجيل الدخول، ثم الاعتماد المهني.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول، وأدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار شهادة الاعتماد المهني من خدمات الطباعة.

اتبع جميع التعليمات لطباعة الشهادة المطلوبة.

التواصل مع الهيئة السعودية للمهندسين

يمكن التواصل مع مجلس المهندسين بإحدى الطرق التالية

العنوان الرياض – حي الصحافة خلف فندق رافال تاور

الرقم الموحد 920020820

ساعات العمل من الاحد الى الخميس من الساعة 700 صباحا حتى الساعة 300 مساءا.

رقم الهيئة بمدينة الرياض بالاتصال على 96611294999.

رقم الهيئة بجدة اتصل على 96612342298.

رقم الهيئة بالدمام اتصل على 96613849288.

البريد الإلكتروني .

رابط تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين

يتم تقديم طلب تجديد عضوية المهندسين في المملكة العربية السعودية عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين مباشرة “” حيث يتم اتباع التعليمات والتعليمات لإتمام عملية التقديم للتجديد، مع إمكانية الاستفادة. من الخدمات الأخرى المتاحة من خلال الموقع.

رابط وطريقة تجديد عضوية هيئة المهندسين للفنيين 1444 ، الهيئة السعودية للمهندسين هي من الهيئات الحكومية داخل المملكة والتي تتعلق بالخريجين من الدبلوم والبكالوريس للتخصصات الهندسية ، كما اوضحنا شروط تجديد عضوية مجلس المهندسين للفنيين .