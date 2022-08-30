رابط وطريقة حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر في موسم الجيمرز 2022، نحن على موعد مع حفل الفنان الشهير السعودي رابح صقر الذي سوف يقام على أرجاء المملكة العربية السعودية بالتحديد في العاصمة السعودية الرياض حيث ينتظر الشعب السعودي والوافدون من الخارج حفل الفنان رابح صقر بموسمه الجديد الجيمرز 2022 وسيختتم هذا الموسم.

موسم الجميرز في الرياض 2022

موسم الجميرز 2022 من أبرز الفعاليات والأحداث التي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية ويشهد ذلك العديد من الفنانين مثل رابح صقر الذي سوف يختتم الجيمرز الفنان رابح صقر لعام 2022 ويحتاج المواطنون في معرفة كيفية حجز التذاكر لحفل الفنان رابح صقر لموسمه الجديد.

موعد حفل الفنان رابح صقر

سيقام احتفال الفنان رابح صقر يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر لعام 2022 الساعة الثامنة مساء إلى الساعة 1:00 صباحا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وسيكون الاحتفال في قاعه نكست لفل، وأسعار التذاكر تبدأ من 250 ريالا ويختتم الاحتفال بطاقة فني دولي وعالمي وكان من أبرزهم الفنان السعودي رابح صقر.

كيفية حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر

يمكن حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني المخصصTicketmx .

إدخال كافة البيانات اللازمة.

تحديد فعالية الفنان رابح صقر.

تحديد موعد الحجز والتذاكر.

الضغط على كيفية سداد التذاكر واليه الدفع.

أسعار تذاكر حفل الفنان رابح صقر

تتراوح أسعار تذاكر حفل الفنان رابح صقر في موسمه الجديد حسب النظام التالي:

REGULAR 250 ريال سعودي VIP (Standing) 1,000 ريال سعودي BOX 1,900 ريال سعودي

يعتبر حفل الفنان رابح صقر من أروع المواسم التي تقام على مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويتخلله الكثير من الفقرات الشيقة والأحداث التي تمثل موسم الجيمرز في المملكة.