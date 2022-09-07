رابط وطريقة حجز موعد تقدير الحوادث ابها 1444،تُعتبر قانون تقدير الحوادث واحد من اهم الهيئات المشرفة على الحوادث في المملكة العربية السعودية والتي تعمل بكل شفافية على تقييم وتقدير المشاكل التي وقعت في السيارات، وذلك إثر وقوع الحوادث سواء كانت ذاتية أو مع سيارة اخرى كما وتعمل على تقيم مجموعة كبيرة من اقسام حوادث السير التي تحصل في مجموعة من مدن في أنحاء المملكة.

نظام تقييم الحوادث

يعتبر نظام تقييم الحوادث من أبرز الجهات العاملة في المملكة العربية السعودية والذي يعمل بشكل خاص على تقييم وتقدير الأضرار التي لحقت بالمركبات نتيجة الحوادث سواء كانت ذاتية أم لا، كما تعمل على تقييم الأنواع المختلفة من حوادث المرور التي تحدث في أجزاء مختلفة من الدولة. وذلك من خلال نظام التقدير الذي يعمل إلكترونيًا، وبأقصى قدر من السرية والدقة، بما في ذلك أن تقديراته تتناسب مع المعايير الدولية المختلفة، ويساهم العديد من الخبراء المحترفين في عملية التقدير، والذين لديهم القدرة الكاملة على تحديد الأضرار التي نتيجة لتأثير حوادث مختلفة.

حجز موعد لتقييم الحادث

وتجدر الإشارة إلى أن عملية حجز موعد تقييم الحوادث في أبها تتم من خلال مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي

الذهاب إلى موقع تقدير من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من شريط القائمة في صفحة الموقع الرئيسية، انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من القائمة التي ستظهر على الشاشة، انقر على أيقونة “حجز موعد”.

اكتب الاسم في الحقل المخصص.

أدخل رقم الهاتف المحمول في الحقل المخصص.

اختر المركز الأقرب لموقعك.

املأ حروف لوحة السيارة.

أدخل رقم لوحة الترخيص.

اختر التاريخ الصحيح.

انقر فوق أيقونة الحجز.

كيفية إلغاء موعد فحص الحوادث

في كثير من الحالات، قد يكون من الضروري إلغاء موعد تقييم الحادث، وتتم هذه العملية من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع تقدير من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من شريط القائمة في صفحة الموقع الرئيسية، انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من القائمة التي ستظهر على الشاشة، انقر على أيقونة “إلغاء الحجز”.

اكتب الاسم في الحقل المخصص.

املأ رقم الهاتف المحمول في المربع المخصص.

انقر فوق أيقونة إلغاء.

كيفية الاستعلام عن تقرير تقييم الحادث

بعد عملية التقديم في نظام تقييم الحوادث، هناك رغبة كبيرة في تحديد التقرير الناتج والاستفسار عنه، ويقوم الفرد بإجراء عملية الاستعلام من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع تقدير من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من شريط القائمة في صفحة الموقع الرئيسية، انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من القائمة التي ستظهر على الشاشة، انقر على أيقونة “الاستعلام عن تقرير تقدير”.

اكتب رقم حالة التقدير في الحقل المخصص لها.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر على أيقونة “تحقق”.

سيتم عرض التفاصيل الكاملة.

انقر فوق أيقونة “تنزيل التقرير”.

خطوات الاعتراض على تقييم الحوادث

في حالات نادرة هناك اعتراض من قبل الأفراد على نظام تقييم الحوادث في المملكة العربية السعودية، وقد يحدث هذا إذا لم يكن الحادث شخصيًا ولديه عدة جهات، وبالتالي سمح النظام لهم بالاعتراض على التقييم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع تقدير من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من شريط القائمة في صفحة الموقع الرئيسية، انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

املأ الحقول المقابلة بالمعلومات والبيانات المطلوبة وهي الطرف المعترض. الاسم. رقم الهاتف المحمول. مركز التقدير. سبب الاعتراض. العدد التقديري. اكتب كل ما تريده عن الاعتراض.

انقر فوق أيقونة إرسال الاعتراض.

وهنا ستعمل مجموعة متخصصة من الخبراء على التواصل مع الأطراف، في مدة أقصاها 48 ساعة.

كم هي رسوم تقدير الحادث

تبين أن رسوم تقدير الحوادث كلفت حوالي 172.50 ريال سعودي حسب ما تم تقديره بنظام تقدير الحوادث وهي القيمة المالية التي يجب دفعها للحصول على تقرير يوضح حالة المركبات و تقدير الأضرار المختلفة الناجمة عن الحادث. هذا التقدير دليل رسمي على المتقاضين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك قيمة مالية إضافية يجب دفعها، والتي تأتي تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، ومعدلها يساوي 15٪ من قيمة رسوم الربط الأصلية والمقدرة بحوالي 150 ريال سعودي.

رابط حجز موعد لتقدير حوادث ابها 1444

وتجدر الإشارة إلى أن نظام تقييم الحوادث في المملكة العربية السعودية أتاح لمختلف الأفراد والمواطنين داخل الدولة التواصل معها إمكانية حجز موعد لتقييم الحوادث في أبها من خلال الرابط التالي “” مباشرة، و كما يمكن حجز الموعد من خلال رقم الهاتف التالي (920000460) والذي يتيح للفرد إمكانية التواصل مباشرة مع مركز تقييم اضرار الحوادث المرورية، ومن خلال الرقم يمكن الاستفسار عن المعاملات المختلفة التي تتم مع المركز وتحديد قيمة التعويض على وجه التحديد.

لقد تبين أن مبالغ تقدير الحوادث تبلغ تقديرها ما يقارب حوالي 172.50 ريالًا سعوديًّا، وذلك وفقًا لما تم القيام به على تقديره من قبل الهيئة العامة لتقدير الحوادث في المملكة العربية السعودية وهو القيمة المالية التي يجب أن تدفع من أجل امتلاك ورقة رسمية تثبت حالة السيارات وتقدير الأضرار المتنوعة بها .