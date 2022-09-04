رابط وطريقة طلب موعد لفحص متداولي الأغذية في الكويت 2022 ، أثار الالهام من قبل العديد من الأشخاص داخل دولة الكويت العربية حول معرفة وطريقة التي تمكنهم من تقديم طلب فحص لمتداولي الأغذيو داخل دولبة الكويت اون لاين ، حيث يتبع مركز تجار الاغذية وزارة الصحة الكويتية في الكويت حيث عملت وزارة الصحة على تمكين عملية تقديم الخدمات بشكل الكترونيةعبر موقعها الرسمي ومنها خدمات حجز المواعيد في مختلف المجالات الصحية ، تابعوا معنا .

خدمة طلب موعد تجار أغذية

قدمت وزارة الصحة بدولة الكويت خدمة طلب مواعيد متداولي الأغذية، حيث تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمستفيدين التسجيل بها إلكترونيًا لحجز موعد لة مركز تجار الأغذية في الكويت، ويتم ذلك بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال المركز، حيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الفحص لتجار وفئات المواد الغذائية من خلال نظام الحجز الإلكتروني، ويعمل النظام على فترتين يستقبل خلالها 200 مرجع من الأفراد والشركات.

كيفية طلب موعد فحص متداولي الأغذية في الكويت 2022

يمكن الحصول على طلب موعد لفحص متداولي الطعام في الكويت ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الخدمات في وزارة الصحة الكويتية “”.

انتقل إلى خدمة حجز موعد لتجار المواد الغذائية.

سيتم توجيهك إلى الصفحة المخصصة لإدخال معلومات الحجز.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المعدة لذلك.

تحديد التاريخ والوقت المناسبين.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى تكتمل عملية حجز الموعد.

بعد ذلك، سيتم الحصول على الباركود الخاص بالحجز.

احتفظ بنسخة من الباركود لإظهاره وقت زيارة مركز فحص مناولي الأغذية.

استفسر عن مواعيد المراكز الصحية في الكويت

يمكنك الاستفسار عن مواعيد المراكز الصحية في الكويت باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام الاستعلام “”.

سجل الرقم المدني واكتب الرقم التسلسلي.

انقر فوق الرمز.

تعرف على تفاصيل الوعد بعد ظهوره.

ما هي امتحانات مركز تجار الاغذيه الكويتيه

يجب إجراء الاختبارات من أجل التأكد من الأمراض. لذلك، يجب على مقدم الطلب الذهاب إلى مركز فحص متداولي الطعام في الوقت المحدد، وإجراء الاختبارات اللازمة

إجراء فحص مرض السل بأشعة الصدر.

أخذ عينة دم لإثبات عدم وجود أمراض وبائية مثل نقص المناعة والتهاب الكبد.

ستظهر نتيجة الفحص في شكل إلكتروني بعد خمسة أيام من موعد الامتحانات في مركز تجار الأغذية.

رابط طلب موعد مناولي الطعام eservices.moh.gov.kw

يمكن حجز موعد في مركز تجار الأغذية التابع لإدارة الصحة العامة، حيث يتم الذهاب إلى صفحة الخدمات الإلكترونية بوزارة الصحة الكويتية، وتحديد مواعيد لمتداولي الطعام، ثم كتابة المعلومات اللازمة لإكمال الحجز بنجاح، رابط لطلب موعد لمتداولي الطعام “”.

رابط وطريقة طلب موعد لفحص متداولي الأغذية في الكويت 2022 ، يرجع ذلك الامر الى احدى الخدمات الالكترونية التي قامت بنشرها وزارة الصحة لتسهيل على المواطنين والعمل على التقليل من الوقت والجهد على المواطنين ، وتتيح لهم زيارة المركز متداولي الأغذية عبر الحجز المسبق .