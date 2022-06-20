رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز 2022 رجال / نساء 260 وظيفة أكاديمية أعرف شروط التقديم

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية ، عن توافر 260 وظيفة أكاديمية بمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان “مدرس مساعد” ، وأعلنت الشروط العامة للتقديم وكافة التفاصيل وموعد التقديم إلكترونيًا. التسجيل ، وقال إن الوظائف المتاحة في المستوى الوظيفي السادس يشغلها الآن الموظفون. سيتم استبدال غير السعوديين بموظفين سعوديين ، ويتم التعاقد على الوظائف من خلال مسابقة وظيفية ، وسنقوم من خلال ثقافني بتزويدك بتفاصيل الإعلان وآلية التسجيل الإلكتروني للوظائف.

آخر موعد للتقديم على الوظائف بجامعة الملك عبد العزيز

يبدأ التسجيل الإلكتروني للوظائف يوم الأحد الموافق 17/11/1443 هـ الموافق 26/6/2022 م وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء 1443/12/6 الموافق 2022/7 /.

رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز

دخول موقع التوظيف بجامعة الملك عبد العزيز erec.kau.edu.sa. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لتمرير الموقع. انقر فوق أيقونة الوظائف المتوفرة الآن. تحديد الوظيفة المناسبة. تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني بدقة. انقر فوق تأكيد البيانات ، ثم أرسل التطبيق واطبعه واحتفظ بنسخة من التطبيق.

شروط الوظائف الأكاديمية بجامعة الملك عبد العزيز

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يعمل في أي وظيفة حكومية وأن يكون حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب. أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً إذا تم الحصول عليه من إحدى الجامعات التي تمنحه التقدير. أن يجتاز الامتحانات التحريرية المقررة للوظيفة. يجب أن يكون قد حصل على 5-6 درجات IELTS Academic ، بشرط ألا تقل درجة كل مهارة عن 6 أو ما يعادلها في اختبار TOEFL iBT.

المستندات المطلوبة للتطبيق

يجب أن تكون الهوية الوطنية وصورة عنها سارية المفعول. شهادة المؤهل العلمي وصورة عنها وفي حال كانت من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم. الخبرة المكتسبة ، إن وجدت ، من شهادة التأمينات الاجتماعية. شهادة تصنيف وتسجيل مهني سارية المفعول للوظائف الصحية.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها “tesol”. تدريس اللغة الإنجليزية تكلفة ثانية “tesl”. تدريس اللغة الإنجليزية على أنها تكلفة أجنبية “TEFL”. اللغويات التطبيقية.

المؤهلات والخبرة المطلوبة

للتسجيل في الوظائف يشترط درجة الماجستير أو ما يعادلها ، ولا تقل الدرجة العامة عن جيد جداً ، ولا يشترط خبرة سابقة.