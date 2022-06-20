رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز 2022 رجال / نساء 260 وظيفة أكاديمية أعرف شروط التقديم

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية ، عن توافر 260 وظيفة أكاديمية بمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان “مدرس مساعد” ، وأعلنت الشروط العامة للتقديم وكافة التفاصيل وموعد التقديم إلكترونيًا. التسجيل ، وقال إن الوظائف المتاحة في المستوى الوظيفي السادس يشغلها الآن الموظفون. سيتم استبدال غير السعوديين بموظفين سعوديين ، ويتم التعاقد على الوظائف من خلال مسابقة وظيفية ، وسنقوم من خلال ثقافني بتزويدك بتفاصيل الإعلان وآلية التسجيل الإلكتروني للوظائف.
آخر موعد للتقديم على الوظائف بجامعة الملك عبد العزيز
يبدأ التسجيل الإلكتروني للوظائف يوم الأحد الموافق 17/11/1443 هـ الموافق 26/6/2022 م وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء 1443/12/6 الموافق 2022/7 /.
رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز
- دخول موقع التوظيف بجامعة الملك عبد العزيز erec.kau.edu.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لتمرير الموقع.
- انقر فوق أيقونة الوظائف المتوفرة الآن.
- تحديد الوظيفة المناسبة.
- تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني بدقة.
- انقر فوق تأكيد البيانات ، ثم أرسل التطبيق واطبعه واحتفظ بنسخة من التطبيق.
شروط الوظائف الأكاديمية بجامعة الملك عبد العزيز
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يعمل في أي وظيفة حكومية وأن يكون حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب.
- أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً إذا تم الحصول عليه من إحدى الجامعات التي تمنحه التقدير.
- أن يجتاز الامتحانات التحريرية المقررة للوظيفة.
- يجب أن يكون قد حصل على 5-6 درجات IELTS Academic ، بشرط ألا تقل درجة كل مهارة عن 6 أو ما يعادلها في اختبار TOEFL iBT.
المستندات المطلوبة للتطبيق
- يجب أن تكون الهوية الوطنية وصورة عنها سارية المفعول.
- شهادة المؤهل العلمي وصورة عنها وفي حال كانت من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم.
- الخبرة المكتسبة ، إن وجدت ، من شهادة التأمينات الاجتماعية.
- شهادة تصنيف وتسجيل مهني سارية المفعول للوظائف الصحية.
التخصصات المطلوبة للوظائف
- تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها “tesol”.
- تدريس اللغة الإنجليزية تكلفة ثانية “tesl”.
- تدريس اللغة الإنجليزية على أنها تكلفة أجنبية “TEFL”.
- اللغويات التطبيقية.
المؤهلات والخبرة المطلوبة
للتسجيل في الوظائف يشترط درجة الماجستير أو ما يعادلها ، ولا تقل الدرجة العامة عن جيد جداً ، ولا يشترط خبرة سابقة.
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