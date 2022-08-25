رابط وكيفيه تسجيل الطلاب اليمنيين زياره 2022 1444

وكانت وزاره التربية والتعليم السعودية، قد حددت مجموعه من الشروط الواجب توفرها في كافه طلب الراغبين بالتسجيل ضمن المدارس السعودية، وهي كالاتي أولا نموذج استمارة القبول الموحدة للطالب اليمني ومن من ليس لديه شهادات دراسية تبين وضعهم الدراسي بالإضافة الى الخطوة الاخرى او الشروط الاخرى والتي ينبغي ان يكون عمر الطالب ملائما للقبول في المدارس السعودية وتقديم شهاده التعليم الأساسي، اذا كان الطالب في المرحلة الثانوية يتم معامله الطلاب اليمنيين كمعامله السعوديين في التعليم بالمدارس السعودية يستند قبول الطلاب على توفر المقاعد الشاغرة في المدارس الحكومية فاذا لم يكن هناك شواغر يتم تحويله من القبول في المدارس الأهلية،