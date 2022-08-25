رابط وكيفيه تسجيل الطلاب اليمنيين زياره 2022 1444، سمحت وزاره التربية والتعليم السعودية لكافه الطلبة اليمنيين بإمكانيه التسجيل في المدارس السعودية للعام الدراسي 1444، وذلك عبر هويه الزائر بحيث سنعمل خلال مقالاتنا الحالية وفقراتها على توضيح كافه الخطوات اللازمة على كيفيه تسجيل الطلاب اليمنيين بهويه زائر وشروط قبولهم في المدارس السعودية.
كيفيه تسجيل الطلاب اليمنيين زياره 1444
اتاحت وزاره التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية الفرصة لإمكانيه تسجيل الطلاب اليمنيين بهويه زائر من خلال نظام نور الالكتروني، وذلك وفقا للخطوات الأتية وابرزها بان يعمل الراغبين بالتسجيل عبر مدارس في المملكة بالتوجه الى بوابه تسجيل الطلاب اليمنيين بهويه زائر من هنا والخطوة الثانية اضافه رقم التأشيرة او رقم الإقامة ومن ثم ادخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول ومن ثم الانتقال الى صفحه تعبئه بيانات استمارة التسجيل الموحد وذلك للتحقق من البيانات المسجلة في الاستمارة ومن ثم كتابه رمز التحقق في المكان المحدد والنقر على ارسال المعلومات الى نظام نور بعد ذلك يتم ارسال الرد للتأكد من البيانات ومن ثم يتم تحديد مقابله مع الطالب لاستقبال التسجيل.
ما هي شروط قبول الطلاب اليمنيين بالمدارس السعودية
وكانت وزاره التربية والتعليم السعودية، قد حددت مجموعه من الشروط الواجب توفرها في كافه طلب الراغبين بالتسجيل ضمن المدارس السعودية، وهي كالاتي أولا نموذج استمارة القبول الموحدة للطالب اليمني ومن من ليس لديه شهادات دراسية تبين وضعهم الدراسي بالإضافة الى الخطوة الاخرى او الشروط الاخرى والتي ينبغي ان يكون عمر الطالب ملائما للقبول في المدارس السعودية وتقديم شهاده التعليم الأساسي، اذا كان الطالب في المرحلة الثانوية يتم معامله الطلاب اليمنيين كمعامله السعوديين في التعليم بالمدارس السعودية يستند قبول الطلاب على توفر المقاعد الشاغرة في المدارس الحكومية فاذا لم يكن هناك شواغر يتم تحويله من القبول في المدارس الأهلية،
المستندات المطلوبة لتسجيل الطلبة اليمنيين في مدارس السعودية
وأوضحت وزاره التربية والتعليم السعودية ما هي الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمام عمليه تسجيل الطالب اليمني في المدارس السعودية، والتي جاءت ابرزها كالتالي نسخه عن بطاقه الإقامة ساريه المفعول صوره من جواز السفر لمن يمتلك تأشيره زياره صوره عن هويه الزائر بالأخص لمن تم تصحيح أوضاعهم صوره عن شهاده الميلاد ما الاستمارة التقديم للطلبة من من لا يملكون وثائق تثبت مستواهم الدراسي وجود الشهادات الدراسية او صوره منها وان تكون مصدقه من قبل الإدارة التعليمية، وبذلك نكون قد انهينا الفقرة الأخيرة في موضوع اليوم وهي معرفه كيفيه تسجيل الطلاب اليمنيين زياره 2022144 في السعودية وبينك كافه الخطوات.