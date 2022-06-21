رابط epedu.gov.iq استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية

واليوم أيها القراء الأعزاء في كل مكان في محافظات العراق المختلفة نستعرض تفاصيل أكثر حول نتائج الدورة الثالثة للوسط الثالث ، الجولة الثالثة 2022 ، وهي النتائج المتوقعة حاليا وبشكل مكثف ، حيث يسود حالة من القلق بشأن النجاح. قيم هذا العام والدرجة التي حصل عليها الطلاب ، وكل ما تريد معرفته عن نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 الجولة الأولى نقدمها لكم في هذا التقرير.

رابط لنتائج الوسيط الثالث 2022 الجولة الاولى

نتائج المتوسط ​​الثالث 2021 و قام عدد كبير من الطلاب في عموم البلاد بالبحث عن نتائج الثالث المتوسط ​​2021 الجولة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة حقيقة ظهور النتيجة لكن تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية حاليا على تجهيز النتيجة لتحميلها مباشرة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ليتمكن الطلاب من الحصول عليها دون أي مشكلة وبطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة حسب تعليمات د. السيد علي حامد ، وزير التربية والتعليم العراقي ، بعد إتمام عملية التصحيح والمراجعة ومراقبة الدرجات النهائية لامتحانات الدور الثالث.

خطوات استخراج نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة 2021 الجولة الثالثة

نحن على بعد ساعات قليلة فقط من تقديم نتائج المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة الوسيطة 2021 ، بعد أن تكون متاحة على موقع النتائج لدينا ، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحان باتباع الخطوات التالية.

تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة نتائج الطلاب.

اختر نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم حدد نتائج الجولة الأولى.

وأدخل رقم الامتحان الخاص بك.

تأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

أخيرًا ، انقر فوق نتائج الاستخراج.

في نفس السياق في حال وجود أي استفسار بخصوص الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الجولة الثالثة 2021 برجاء كتابته في خانة التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن متمنياً لك النجاح والدوام النجاح.

وبذلك أصبحت نتائج المعدل الثالث في العراق من أهم النتائج التي يرغب الطلاب في معرفتها في الوقت الحاضر ، بعد أن أنهى الطلاب أداء الاختبارات يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، بحيث تبدأ النتائج في الزهور في الأيام المقبلة ، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، النتائج متاحة مجانا لجميع الطلاب في جميع المحافظات.