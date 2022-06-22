رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط ​​في العراق 2022 الجولة الاولى يبحث طلاب المرحلة الثالثة في دولة العراق عن نتائج الجولة الاولى للعام الدراسي الجديد 2022 حسب الوزارة العراقية حرص التعليم على تشديد التعقيم والرقابة على الطلاب خلال أداء الامتحانات النصفية الثالثة في جميع اللجان ، وكانت هناك ملاحظات يومية من قبل المسؤولين لمتابعة نظام سير الامتحانات ، وبمجرد انتهاء الطلاب من الامتحانات بشكل عام. محافظات العراق بدأ تصحيح ومراقبة درجات الطلبة في كافة المواد الدراسية. لذلك يبحث جميع الطلاب عن النتيجة ، لذلك سنوضح لك كيفية الاستعلام عن نتيجة المتوسط ​​الثالث.

رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط ​​في العراق 2022 الدور الاول

وشددت وزارة التربية والتعليم العراقية على وجوب التدقيق في جميع الصفوف عند تصحيح الامتحانات ، وتم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة الصفوف النهائية لجميع طلاب المرحلة المتوسطة الثالثة. يحصل جميع الطلاب على النتيجة من خلال موقع الوزارة وكتابة اسم الطالب ورقم المقعد.

خطوات الحصول على نتيجة الطبقة المتوسطة الثالثة في العراق 2022

اختتم طلاب المرحلة المتوسطة الثالثة في دولة العراق امتحاناتهم منذ 11 كانون الثاني ، وسط إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الطلاب وتجنب تفشي فيروس كورونا ، وينتظر الطلاب النتيجة لضمان نجاحهم للانتقال إلى المرحلة التعليمية القادمة ، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص هو أو من خلال برامج مخصصة للاستعلام عن النتائج ، ويمكن معرفة النتائج عبر موقع الوزارة باتباع ما يلي.