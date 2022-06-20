رابط epedu.gov.iq للاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

تصدّر رابط استخراج نتائج المرحلة الثالثة الوسيطة 2022 الجولة الأولى مواقع البحث خلال اللحظات الماضية خاصة بعد إعلان بيان وزارة التربية والتعليم العراقية الذي أشارت فيه إلى أنه سيتم إعلان النتائج للطلاب. فور حصولهم على الموافقة الرسمية ، والتي تتم مباشرة بعد التصحيح الكامل والنهائي ، تدقيق ومراجعة أوراق الإجابة للاختبارات التي يتم إجراؤها. قدمها الطلاب خلال الفترة الماضية ، مع تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التصحيح ، مع مراعاة أن يحصل كل طالب على ما يستحقه نظرا لحساسية تلك المرحلة التعليمية في حياة أي طالب في العراق. . ومن خلال الفقرات التالية نستعرض الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج المرحلة الثالثة الوسيطة 2022 الجولة الاولى عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

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ومن المقرر وحسب ما أشارت وزارة التربية العراقية أنه سيتم رفع النتائج على موقع الوزارة للاستفسار إلكترونيًا عن عدد محدد من الخطوات يتم خلالها استخدام رقم مقعد الطالب لإكمال الاستعلام عن النتائج. إلكترونياً في ظل توجه العالم كله نحو التحول الرقمي الذي يضمن إتمام الحصول على الخدمة في أقل وقت وبأقل جهد من قبل الأفراد. وسرعة الحصول على النتيجة من خلال المنزل.

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قريبا جدا ستكون النتائج للطلاب في جميع المحافظات العراقية جاهزة للاستعلام عن طريق تطبيق الخطوات التالية من قبل ولي أمر الطالب أو الطالب نفسه والتي جاءت كالتالي: