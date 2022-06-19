رابط job.sa لتقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر دورة تأهيل ضباط 52 والشروط

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية إعلانا مهما قبل أيام عن فتح باب القبول بدورة 52 ضابطا لقبول الراغبين في التقديم من خريجي الكليات العسكرية والأمنية الحاصلين على بكالوريوس. شروط القبول بالجامعة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم.
كيفية التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443 للطلاب الجامعيين
- التوجه إلى المنصة أخبار جيدة من أجل ملء نموذج الطلب الأولي للالتحاق بدورة الضباط الحالية البالغ عددها 52 ضابطًا.
- ثم اختر الوظائف الحالية واضغط على زر الطالب.
- ثم تظهر أمامك الشروط المطلوبة لكل تخصص أو وظيفة يتم التقدم لها لمراجعة تلك الشروط إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا.
- يتم تقديم الطلب في حالة استيفاء الشروط ، حيث يبدأ الطالب في تسجيل نموذج جديد عن طريق إضافة معلوماته الشخصية مرة أخرى ولكن بمزيد من التفصيل.
- وبعد الانتهاء يضغط على حفظ البيانات لإرسالها ، مع العلم أن التسجيل متاح حتى الثالث والعشرين من حزيران (يونيو).
شروط التسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية
تم تحديد الشروط التالية للطلبة الراغبين في التقديم للجامعة الأمنية وهي:
- المواطنون السعوديون فقط ، لكن الاستثناء الوحيد هو لمن قضوا حياتهم في الخارج مع والدهم أثناء خدمته العسكرية.
- لياقته البدنية وطوله بما يتناسب مع وزنه ويجب أن يكون خالياً من أي أمراض معدية أو مناعية أو أي إعاقات.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بأي حكم غير قانوني أو بأي قضية تتعلق بالأمانة والأدب والشرف.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات النظامية لجميع التخصصات المطلوبة والمحددة من قبل الوزارة بشرط أن يكون تقييم المتقدم أعلى من جيد.
- لم يتم تعيينه في وظيفة عسكرية من قبل.
- لا تتجاوز الفئة العمرية المسموح بها حاجز الـ 27 سنة ، باستثناء خريجي كليات الطب فقط ، حيث أن الفئة العمرية في هذه الحالة هي 30 سنة.
- في حالة حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية ، يجب أن تكون معادلة لها في المملكة العربية السعودية.
- لم يتم طرد مقدم الطلب من أي كلية عسكرية أو أمنية من قبل.
- في حالة زواجه يشترط أن تكون سعودية فقط وليست أجنبية.
- تخطي الاختبارات للمتقدمين وكذلك المقابلة الشخصية لكل طالب.
- يجب تقديم الفحص الطبي المقدم إلى لجنة الإدارة العامة للقبول.
- التزام مقدم الطلب بالموعد النهائي المحدد للتقديم.
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