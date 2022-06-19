رابط job.sa لتقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر دورة تأهيل ضباط 52 والشروط

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية إعلانا مهما قبل أيام عن فتح باب القبول بدورة 52 ضابطا لقبول الراغبين في التقديم من خريجي الكليات العسكرية والأمنية الحاصلين على بكالوريوس. شروط القبول بالجامعة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم.

كيفية التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443 للطلاب الجامعيين

التوجه إلى المنصة أخبار جيدة من أجل ملء نموذج الطلب الأولي للالتحاق بدورة الضباط الحالية البالغ عددها 52 ضابطًا.

ثم اختر الوظائف الحالية واضغط على زر الطالب.

ثم تظهر أمامك الشروط المطلوبة لكل تخصص أو وظيفة يتم التقدم لها لمراجعة تلك الشروط إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا.

يتم تقديم الطلب في حالة استيفاء الشروط ، حيث يبدأ الطالب في تسجيل نموذج جديد عن طريق إضافة معلوماته الشخصية مرة أخرى ولكن بمزيد من التفصيل.

وبعد الانتهاء يضغط على حفظ البيانات لإرسالها ، مع العلم أن التسجيل متاح حتى الثالث والعشرين من حزيران (يونيو).

شروط التسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية

تم تحديد الشروط التالية للطلبة الراغبين في التقديم للجامعة الأمنية وهي: