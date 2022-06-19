رابط nategafany للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول عبر موقع بوابة التعليم الفني

لا يزال البحث جاريا حول نتيجة الشهادات الفنية. أنهى طلبة الثانوية الفنية الثالثة امتحاناتهم في شهر تموز الجاري قبل أيام قليلة ، وبعد ساعات قليلة من انتهاء الامتحانات بدأ أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية وكيفية الاستفسار عنها. وأوضح التعليم. أن تظهر النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق وتجميع درجات الطلاب ، وذكر أنه سيوافق عليها فورًا ، وسيتم إعلان النتيجة والكشف عن أسماء أوائل الجمهورية. وأضاف أنه من المحتمل ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة القادمة ، وسنشرح لك في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022.

رابط للاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني

يتوق العديد من طلاب الدبلومات الفنية لمعرفة النتيجة ، يمكنك الآن الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية بطريقة سهلة من خلال النقر على الرابط المؤدي لنتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 ، والتي من خلالها يتم عرض نتائج الطلاب. سيتم تحميلها.

يمكن للطلاب الآن التعرف على نتائج دبلومة التجارة والدبلومات الأخرى مثل التقنية والصناعية والزراعية والضيافة من خلال بوابة التعليم الفني ، ويمكنهم تعلم كيفية الاستفسار باتباع الخطوات الواردة في الفقرة التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

أولا ، يذهب الطالب مباشرة إلى الموقع بوابة التعليم الفني عبر الرابط المقدم.

ثم يقوم بذلك بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم ينقر على الاستعلام لنتائج الدبلوم الفني.

ثم يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

تأكد من كتابة الاسم الثلاثي للطالب ورقم المقعد بشكل صحيح.

ثم انقر فوق نتيجة الاستعلام.

إعلان نتائج الدبلوم الفني

كثيرًا ما يسأل المواطنون أولياء الأمور ، طلاب السنة الثالثة من المدرسة الثانوية ، من هم الأثرياء

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022

بالاسم ورقم المقعد في جميع المحافظات أعلن الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد إعلان النتيجة وسيكون ذلك خلال الأيام المقبلة. وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن موعد إعلان النتيجة سيكون بعد انتهاء المعلمين من تصحيح جميع الاختبارات ومتابعة الدرجات.