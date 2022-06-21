رابط nategafany للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول الترم الثاني تجاري – صناعي – زراعي

يتساءل الكثير من الطلاب في جميع المحافظات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، بعد انتهاء الامتحانات في 9 يونيو الجاري ، وسيتم إعلان النتيجة في بداية شهر يوليو المقبل ، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومراقبة الدرجات ، و يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بسهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وهنا تفاصيل موعد ظهور نتيجة الجولة الأولى من الدبلومات الفنية من خلال موقعنا .. تابعونا.

نتيجة الدبلوم الفني 2022 الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني

أكمل طلاب السنة الثالثة من الثانوية الفنية امتحانات الدبلومات الفنية خلال هذا الشهر حيث خاض 830753 طالبا الامتحانات في مختلف التخصصات ، وهناك 23 لجنة إدارية على مستوى الجمهورية وهناك العديد من اللجان الرقابية وهم وصلت إلى 25 لجنة ، ويمكن للطلاب بسهولة إجراء الامتحانات في 3080 لجنة اختبار ، ويمكن للطلاب الاستفسار عن النتيجة بمجرد ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

أعلن الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات التصحيح تسير على ما يرام وفق الجدول الزمني الذي تم تحديده. تعلن النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح في الضبط ، في جميع التخصصات الفنية ، وتعلن النتيجة في بداية الشهر المقبل ، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، يمكن للطلاب الاستفسار. حول النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

يمكن الاستعلام عن نتيجة الجولة الأولى من الدبلومات الفنية 2022 باتباع الخطوات التالية: