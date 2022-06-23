رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية بالجولة الأولى 2022 ، أصبح البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية في الفصل الثاني ساحقًا ، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على مستواهم التعليمي. تقدم طلبة المدارس الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية لنظام الثلاث سنوات والخماسية امتحانات الفصل الثاني في لجان آمنة ، وانتهى طلابهم من أداء الامتحانات منذ بداية الشهر الجاري ، ومنذ انتهاء الامتحانات و بدأ تصحيح المواد الدراسية بمراقبة درجات كل طالب بدقة ، والمراجعة النهائية للدرجات قبل الإعلان عنها ، لذلك ينتظر جميع الطلاب النتيجة بفارغ الصبر ، لذلك سنراجع موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية. وطريقة الاستفسار عن النتيجة.

رابط nategafany لمعرفة نتيجة الجولة الاولى من الدبلومات الفنية 2022

لا تزال عملية تصحيح امتحانات الدبلوم الفني للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد 2022 مستمرة ، حيث أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أنه من المقرر حتى الآن استكمال عمليات التصحيح الخاصة بها. وامتحانات الدبلوم الفني لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات مطلع يوليو المقبل ، مؤكدا أنه بمجرد متابعة الدرجات النهائية ، سيصادق وزير التربية والتعليم على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

حرصت الإدارات التربوية على متابعة لجان امتحانات الدبلوم الفني لنظامي الثلاث سنوات والخماسية على مدار الأسبوعين بشكل يومي للتأكد من مدى التزام الطلاب والمراقبين بالتقدم. الإجراءات الاحترازية ومنع انتشار الغش بين الطلاب. ليتمكن الطلاب من الاستفسار عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني ، كما تتيح للطلاب الحصول عليها من المدارس التابعة لها ، ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني باتباع ما يلي.

عليك أن تذهب إلى بوابة التعليم الفني بكتابة اسم موقع الوزارة على جوجل.

بعد ظهور موقع الوزارة والنقر عليه ، يتم اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

يتم اختياره زراعيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو فندقيًا.

بعد ذلك يتم كتابة اسم الطالب ورقم المقعد والمحافظة وكافة البيانات المطلوبة.

الضغط على كلمة “عرض النتائج” بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة.

بدأت عمليات البحث تتزايد حول نتيجة الدبلومات الفنية وكيفية استخلاصها ، وجاءت الاختبارات في فروع المواد المتعلقة بالتخصص ، ومن أهم المعلومات المتعلقة بنظام الثلاث سنوات ، المواد المتخصصة في اللحام والتشكيل ، قسم السيارات والجرارات وتخصص التبريد بالإمكان الدخول إلى بوابة التعليم الفني والاستعلام عن النتيجة ومعرفة كل ما هو جديد عن نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 جميع الطلاب والطالبات الذين يدرسون في النظامين التربويين ، ثلاث أو خمس سنوات ، ينتظرون حتى الآن التاريخ الذي ستحدده الوزارة لظهور النتيجة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة حيث لن يتم استخراج النتيجة إلا بناء على الاستعلام إلكترونيًا عن طريق الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

يدخل الطالب إلى البوابة الإلكترونية التي تتبع التعليم.

بعد دخول الطالب إلى المنصة الرسمية التي تتبع التعليم ، يختار القسم المخصص لعرض النتائج.

اضغط على نتيجة الدبلوم الفني

تحديد نوع الدراسة ونوع أنظمة الدبلوم.

تم إدخال اسم المدرسة.

يكتب اسم القسم التربوي.

انقر فوق مربع عرض النتيجة.

تظهر درجات الطالب بتفاصيل مختلفة أمام الطالب.

بمجرد صحة كل بيان تم إدخاله ، سينقر الطالب على أيقونة إرسال.

ستظهر اللحظات وبيانات النتيجة ، ويمكن إصدار أمر طباعة للحصول على المستخرج الرسمي

كما نتمنى لجميع طلاب مرحلة الدبلومات الفنية للسنتين الثالثة والخامسة الحصول على أعلى الدرجات والتفوق في هذه المرحلة.

ستتم مناقشة نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مقالتنا بالتفصيل ، حيث إنها النتيجة الأكثر بحثًا خلال تلك الفترة بعد أن أكمل طلابها اختباراتهم المختلفة ، وفي هذا الوقت يقترب كل عام من تاريخ نتيجة الدبلوم إلى تظهر من نظاميها ، بالإمكان الدخول إلى بوابة التعليم التقني لمعرفة النتائج وطباعتها ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق