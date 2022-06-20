رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

رابط nategafany لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية بالجولة الأولى 2022 ، أصبح البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية في الفصل الثاني ساحقًا ، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على مستواهم التعليمي. تقدم طلبة المدارس الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية لنظام الثلاث سنوات والخماسية امتحانات الفصل الثاني في لجان آمنة ، وانتهى طلابهم من أداء الامتحانات منذ بداية الشهر الجاري ، ومنذ انتهاء الامتحانات و بدأ تصحيح المواد الدراسية بمراقبة درجات كل طالب بدقة ، والمراجعة النهائية للدرجات قبل الإعلان عنها ، لذلك ينتظر جميع الطلاب النتيجة بفارغ الصبر ، لذلك سنراجع موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية. وطريقة الاستفسار عن النتيجة.

رابط nategafany لمعرفة نتيجة الجولة الاولى من الدبلومات الفنية 2022

لا تزال عملية تصحيح امتحانات الدبلوم الفني للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد 2022 مستمرة ، حيث أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أنه من المقرر حتى الآن استكمال عمليات التصحيح الخاصة بها. وامتحانات الدبلوم الفني لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات مطلع يوليو المقبل ، مؤكدا أنه بمجرد متابعة الدرجات النهائية ، سيصادق وزير التربية والتعليم على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

حرصت الإدارات التربوية على متابعة لجان امتحانات الدبلوم الفني لنظامي الثلاث سنوات والخماسية على مدار الأسبوعين بشكل يومي للتأكد من مدى التزام الطلاب والمراقبين بالتقدم. الإجراءات الاحترازية ومنع انتشار الغش بين الطلاب. ليتمكن الطلاب من الاستفسار عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني ، كما تتيح للطلاب الحصول عليها من المدارس التابعة لها ، ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني باتباع ما يلي.