رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

nategafany.emis.gov.eg رابط لاستخراج نتيجة الدورة الأولى للدبلومات الفنية 2022 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج امتحانات الدبلوم الفني لعام 2022 في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ، مشيرة إلى أنه يمكن يتم الحصول عليها من خلال تسجيل الاسم ورقم المقعد ، ثم الضغط على مربع “إظهار النتيجة” ، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الدبلوم الفني قد انتهت في 9 يونيو ، وسط حالة من الهدوء سادت اللجان أثناء الامتحان.

nategafany.emis.gov.eg رابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلوم الفني تم إجراؤها على 830753 طالب وطالبة منها نظام الثلاث وخمس سنوات ، لافتة إلى أن التصحيحات الامتحانية تمت بشفافية مطلقة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع مراقبة وتجميع الدرجات. وتسجيل أسماء المتفوقين في كل مجال على حدة ، كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع بلاغات الاحتيال سواء كانت تقليدية أو إلكترونية ، بناءً على قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني. كما أعلن النائب محمد مجاهد أن كافة ضوابط الدبلومات الفنية بدأت عملها بأقصى درجات الدقة والنزاهة ، مع إعادة التصحيح لأكثر من مرتين لتجنب أي خطأ.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022