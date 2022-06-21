رابط nategafany.emis.gov.eg لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ترم ثاني جميع الأقسام برقم الجلوس

يتساءل الكثير من الناس عن نتيجة الدبلوم الفني ، بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومة الفنية في 9 يونيو 2022 ، وسيتم إعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن ، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة ومعرفة الدرجات باستخدام الاسم ورقم المقعد للاستعلام عن النتيجة مباشرة ، وهنا كيفية الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الأولى للفصل الدراسي الثاني من خلال موقعنا .. تابعنا.

نتيجة الدبلوم الفني 2022 الفصل الثاني

ينتظر العديد من الطلاب إعلان نتائج الدبلومات الفنية ، وتعلن النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومراقبة الدرجات في مختلف المحافظات. باتباع الخطوات التالية:

أولاً: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيًا: يتم اختيار نتيجة الدبلوم من بين جميع الخيارات المتاحة ، ويتم الضغط على خيار الاستعلام.

ثالثًا: بعد ذلك يتم تحديد نوع الدبلوم من قبل الطالب ، كما يتم تحديد النظام.

رابعاً: يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال اسم المدرسة والقسم الذي ينتمي إليه ، ثم يقوم بإدخال رقم مقعده.

خامساً: بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على زر الاستعلام وتظهر النتيجة والدرجات التي حصل عليها.

تاريخ نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أقيمت امتحانات الدبلوم الفني (زراعي – ثانوي صناعي – ثانوي تجاري) في 14 يوم دون انقطاع ، حيث بدأت الامتحانات في الثامن والعشرين من مايو وانتهت في التاسع من يونيو ، وعدد سنوات السنة الدراسية. نظام الدبلوم الفني هو ثلاث سنوات في العديد من التخصصات التربوية حسب اختيار الطالب لأي من الأقسام التي ذكرناها.

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الفصل الثاني تمت متابعتها عن كثب وبعناية ، وستعلن نتائج الدبلومات الفنية فور الانتهاء من عملية التصحيح ، والأرجح إعلانها في بداية العام. تموز المقبل والنتيجة معروفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.