رابِط اختبار مدرستي madrasati 1444 طريقة تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية ،تطرح منصة مدرستي في أوقات متقاربة عدد من التكليفات والاختبارات الإلكترونية الخاصة بالطلبة من كافة المراحل التعليمية ،والتي تهدف الى تزويد الطلاب بالتعلم في كافة الأوقات والظروف بالإضافة الى تنمية روح العمل التعاوني بينهم وأيقونة الإختبارات المركزية التي أصدرتها مؤخراً.

رابط الاختبار الخاص ب مدرستي

تؤكد وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة باستمرار على أهمية الاختبارات فِيْ تطوير السياسات والممارسات التعليمية، حيث تمثل نتائجها مدخلات مهمة لتحديد واقع التعليم، بالإضافة إلى تطوير المناهج والممارسات التدريسية بما يتوافق مع نتائج الإختبار. حصل عليها الطلاب فِيْ مراحَلْ التعليم العام تنفِيْذ اختبارات مختلفة من خلال منصة المدرسة لتحسين نتائج التعليم الأساسي.

وذلك لأهمية تقويم التقدم الأكاديمي من خلال الاختبارات التي تعتبر ركيزة من ركائز العملية التعليمية، حيث تعد الاختبارات من أهم الأدوات التي تساعد فِيْ قياس مستوى معرفة ومهارات الطلاب، وتسعى الوزارة إلى التقديم بدرجة عالية. أدوات قياس موثوقة لتقديم أكثر النتائج دقة من أجل وضع خطة لتحسين أداء الطلاب.

لهذا السبب أعلنت الوزارة عن إتمام اختبار مهاراتي الذي يهدف إلى المهارات الأساسية فِيْ الخطط الدراسية للفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي لجميع الصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث المتوسط ​​والاختبار. فِيْ المواد الأساسية التالية (لغتي – الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية).

يهدف اختبار مهاراتي عمومًا إلى قياس قدرات الطلاب فِيْ المجالات الموضحة أعلاه، بالإضافة إلى تحفِيْز الطلاب على إتقان وتحسين المهارات فِيْ المواد المستهدفة، وتحَلْيل نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.

اختبارات مهاراتي على منصة مدرستي 1444

خلال عام واحد، أعلنت وزارة التربية والتعليم رسمياً إطلاق اختبارات مهاراتي فِيْ مراحَلْ التعليم العام، من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي فِيْ العام المشترك، بهدف قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب والطالبات. .

بدأت الوزارة فِيْ تنفِيْذ اختبارات المهارات الخاصة بي من خلال منصة مدرستي، اختبار نظام الاختبار المركزي، من الأحد إلى الخميس، ويتم تنفِيْذ الاختبار فِيْ المواد الأساسية التالية (العربية – الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية).

كيفية التسجيل في منصة اختبار مدرستي 1444

يتم التسجيل على منصة My School، نظام الامتحانات المركزي، عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة My School التابعة لوزارة التعليم، باتباع رَابِطْ منصة My School الرسمية المرفق، ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft School للطالب.

ثم تقوم بالضغط على Take the Test، ويجب عليك قراءة التعليمات والتعليمات قبل بدء الاختبار من خلال منصة Central Testing School، يمكنك مشاهدة خطوات تنفِيْذ اختبار المحاكاة والإنجاز

كيف أستخرج نتائج منصة مدرستي

انتهت فترة امتحانات الطلاب والطالبات، الفترة الأولى من الفصل الدراسي الأول، والتي تم تنفِيْذها عبر منصة مدارس الاختبار المركزية، ويريد أولياء الأمور حاليًا الهدوء بشأن مستوى أبنائهم فِيْ التقييم الوزاري. الاختبارات، حيث يتم سحب الإخطارات من خلال نظام نور جارديان المركزي.

أعلنت بعض المدارس أنها ستتمكن من الاطلاع على نتائج وإخطارات طلاب الفترة الأولى من خلال موقع نظام نور الإلكتروني مع DNI المركزي، ويمكن لمن يرغب فِيْ استخراج الإشعارات من نظام نور جارديان.

كيف أحضر الدرس على منصة مدرستي

يتم التحقق من حضور الدرس على منصة مدرستي وليس مع المعلم أو المعلم فقط باتباع خطوات بسيطة من خلال منصة مدرستي، حيث يتم حساب الحضور فقط مع المعلم فِيْ حالة الوصول المباشر إلى Teams، أثناء تسجيل الدرس والحضور ويتم تسجيله على تقارير الحضور والغياب قبل المدرسة إذا كنت:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب 1444. النقر فوق أيقونة علامة التبويب فِيْ القائمة الجانبية. انقر فوق اسم الدرس، ثم انتقل إلى جانب الدرس وانتقل إلى برنامج التايمز.

رابط إلى امتحانات PIRLS الدولية الخاصة بي

وفقًا للخطة الزمنية المحددة لإجراء اختبار PIRLS الدولي لفهم القراءة، من المقرر أن يبدأ الاختبار اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2022 م الموافق 3 ربيع الثاني 1443 هـ فِيْ 177 مدرسة. حيث سيخوض أكثر من سبعة آلاف طالب فِيْ الصف الخامس الاختبار الدولي وجهًا لوجه اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية، وأوضحت الوزارة هدف المشاركة فِيْ الاختبار الدولي، وهُو كالتالي:

قياس مستوى مهارات الطلاب فِيْ القراءة والفهم والتحَلْيل.

ارفع مستوى نتائج التعلم.

تطوير المناهج والتطبيقات ومناهج الإثراء.

رفع مستوى نتائج المملكة فِيْ المؤشرات العالمية.

قارن نتائج الطلاب بمستوى الأداء العالمي فِيْ فهم المقروء.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبناها وزارة الصحة السَعُودِيْة، ولن يتم تنفِيْذ الاختبارات الدولية من خلال منصة My School Test التي يمكن الوصول إليها من خلال رَابِطْ اختبار المدرسة الرسمي المرفق، ولكن سيتم إجراء اختبار PIRLS شخصيًا فِيْ المدارس المحددة من قبل الوزارة.

رابِط اختبار مدرستي madrasati 1444 طريقة تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية كذلك وضحت الوزارة عن ألية الإلتحاق بالخدمة بشكل سهل من قبل الطالب والمعلم بالإضافة الى تزويدهم بجميع الخدمات والتطورات التعليمية والتعلمية.