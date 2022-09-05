رابِط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية 1444 ومواعيد الإختبار tpl.etec.gov.sa

رابِط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية 1444 ومواعيد الإختبار ،كما أصدرت وزارة التعليم السعودية في الاوقات الأخيرة عن بعض القرارات التي تهدف الى تطوير وتنمية المعلمين في مهنة التدريس ،بالإضافة الى إجراء العملية التعليمية وفق التطوير التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم ومنها الرخصة المهنية وأنها شرط رئيسي لكافة المعلمين.

رابط تسجيل الرخصة المهنية 1444

أعلنت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن مواعيد امتحانات الترخيص المهني للمعلمين لهذا العام 2022، وكذلك طريقة التسجيل، وذلك من خلال موقع الهِيْئة على شبكة الإنترنت.

تسمح الهِيْئة بإصدار رخصة مهنية لوَظْائِفْ تعليمية للمتقدمين الذين اجتازوا كلا الاختبارين، وقد مضى أكثر من عام ميلادي منذ إعلان نتائج آخر اختبار. رَابِطْ لفحص الترخيص المهني المحدثhttps//t.co/NSq1AkjmlH pic.twitter.com/kYJUaUyVLC – هِيْئة تقويم التعليم والتدريب (EtecKsa) 15 أغسطس 2022

يجب على مقدم الطلب تسجيل رسم إصدار الرخصة المهنية والمقدر بـ 300 ريال سعودي وملء البيانات المطلوبة.

خطوات التسجيل في امتحانات الترخيص المهني 1444 للمعلمين

يمكن لجميع المعلمين التقدم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمين. يبدأ التسجيل للنساء من 5 سبتمبر 2022 إلى 8 أكتوبر 2022. هناك بعض المعايير والضوابط لقبول طلب التسجيل فِيْ الاختبارات المهنية لممارسة مهنة التدريس فِيْ قطاع التعليم، ويمكنك التسجيل بالخطوات التالية

اذهب أولاً إلى موقع هيئة التدريب والتعلم تابعة لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة tpl.etec.gov.sa.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الوطنية الموحدة للنفاذ عبر بوابة أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم اضغط على تسجيل.

ثم أدخل الرمز الذي تم إرساله إليك عبر رسالة نصية.

ثم انتقل إلى الملف الشخصي وانقر على أيقونة الاختبارات.

ستظهر أمامك قائمة بالخيارات، انقر فوق تسجيل الآن للخيار الذي تريده.

سيتم نقلك إلى آلية إيداع المستفِيْدين فِيْ قياس لإكَمْال خطوات التسجيل.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل وتحميل المستندات المطلوبة.

ثم اضغط تسجيل.

مواعيد امتحانات ترخيص المعلمين المحترفِيْن 2022

حددت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِدًا لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وهِيْ

تبدأ امتحانات المعلمين الذكور فِيْ التخصص التربوي من 11 نوفمبر 2022، الموافق 17 ربيع الثاني 1444 هـ، وحتى 14 نوفمبر 2022، الموافق 20 ربيع الثاني 1444. يبدأ امتحان الترخيص المهني للرجال من 29 أغسطس 2022 إلى 26 نوفمبر 2022. يبدأ امتحان الرخصة المهنية للسيدات من 5 سبتمبر 2022 إلى 26 نوفمبر 2022.

شُروطْ الحصول على الترخيص المهني للمعلمين

هناك بعض المعايير والضوابط التي وضعتها هِيْئة التقييم والتدريب للحصول على الترخيص المهني، وهِيْ:

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المناسب للتخصص.

دفع رسوم الترخيص وهِيْ 300 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم لديه سنوات الخبرة المحددة.

اجتياز جميع الاختبارات المهنية واجتياز الدرجات.

التقديم الإلكتروني مع إدخال البيانات المطلوبة.

رابِط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية 1444 ومواعيد الإختبار كما وفرت الوزارة كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم للرخصة ومنها حصول المعلم على الدرجات العلمية الكبرى وسنوات خبرة في مجال التدريس.