رابِط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 2022 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ،تقدم وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات التي تهدف الى النهوض بالعملية التعليمية بشكل أفضل ومتطور ،وذلك بالضرورة على المعلمين والمعلمات بالدخول الى اختبارات الرخصة المهنية وذلك بالدخول الى هيئة التدريب والتعليم وتقديم الاختبارات الخاصة بكل معلم حسب البيانات الشخصية.

الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب معلومات حول رَابِطْ التسجيل فِيْ التراخيص المهنية للمعلمين وأوضحت أن الاختبار هُو أداة تقييم تم تقنينها لقياس مدى تحقيق المتقدم للمعايير التعليمية العامة. بالنسبة للرخصة المهنية تنقسم اختبارات الرخصة المهنية إلى قسمين رئيسيين:

الاختبار التربوي العام الذي يشارك فِيْه جميع المعلمين.

الاختبار التخصصي للرخصة والذي يتناول مفاهِيْم وبيانات التخصص.

الرخصة المهنية للمعلمين هِيْ وثيقة تصدرها هِيْئة تقويم التعليم والتدريب لشاغلي التعليم الذين يمارسون المهنة فِيْ القطاعين العام والخاص، أو للخريجين وفق معايير محددة. العملية التعليمية وجودة التعليم هِيْ أول ما يهتم بالمعلم وما يمتلكه من مهارات وقدرات وخبرات تمكنه من القيام بكل امتدادها بالرسالة المطلوبة نحو مهنة التدريس والطلاب والوطن.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

بدأت المديرية العامة لتقويم التعليم والتدريب استقبال طلبات التسجيل، من خلال رَابِطْ تسجيل الشهادة المهنية للمعلمين، عبر الرَابِطْ موقع الرخصة المهنيةبدأ التسجيل للرجال فِيْ 29 أغسطس 2022 ويستمر حتى 8 أكتوبر 2022. بدأ التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للسيدات فِيْ 5 سبتمبر 2022 ويستمر حتى 26 نوفمبر 2022. اختبارات الترخيص المهني للمعلمين، يتم إجراؤها فقط من خلال نظام الترخيص الإلكتروني الذي يتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بالترخيص المهني.

رابِط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 2022 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب كذلك أوضحت الوزارة على تطوير مهارات المعلمين في الجانب التكنولوجي لمتابعة سير العملية التعليمية وسهولة تواصل المعلم مع طلابه كذلك سهولة توصيل المعلومات وتسليم التكليفات بشكل سهل.