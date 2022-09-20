رابِط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 شروط الاستحقاق ، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية في السعودية على القيام بإطالة مدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المتقدم حتى أكتوبر المقبل ، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن الرابط الرسمي المخصص لطلب هذا الضمان ، حيث أن الوزارة هي الأولى بعد الاطلاع على بيانات ووثائق الضمان الخاصة بالمواطنون لأول مرة يوفر الأموال المخصصة لكل من يستحقها وتقارنها بالشروط التي تحددها لقبول مقدم الطلب للحصول على الضمان ، تابعوا معنا .

تطوير رابط تسجيل الضمان الاجتماعي 1444

قامت وزارة الموارد البشرية بتفعيل رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي 1444 المطور، وذلك لاستقبال الطلبات الجديدة لمن يرغب فِيْ الحصول على مبلغ الدعم من الأكثر احتياجًا فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتم التسجيل باتباع الخطوات أدناه.

يجب عليك أولا الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انقر فوق رمز السجل الجديد. اطلع على جميع الشُروطْ والأحكام التي ستظهر أمامه على الشاشة. اكتب بشكل صحيح رقم الهُوية الوطنية وتاريخ ميلاد مقدم الطلب وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة. يجب تحميل جميع المستندات اللازمة بالكامل. ادخل رقم جوال المواطن ليصلك رمز التأكيد. يجب كتابة الرمز فِيْ المكان المخصص له. املأ باقي البيانات، ثم اضغط على زر تأكيد الطلب وانتظر رسالة القبول.

شروطْ الأهلية للضمان الاجتماعي 1444

وضعت الوزارة بعض الشُروطْ اللازمة لقبول مقدم الطلب فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، وأبرزها ما يلي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تكون مقيمًا دائمًا فِيْ الدولة.

يجب ألا تمتلك أي ثروة أو ممتلكات أخرى.

أن يكون الدخل الشهري للفرد أقل من الراتب التقاعدي المقدم من الضمان وهُو 550 ريال سعودي و 1100 للأسرة.

الأوراق اللازمة لطلب الضمان الجديد

هناك بعض المستندات التي يجب تحميلها حتى تتم عملية التسجيل فِيْ الضمان الجديد، من بينها ما يلي.

الاعتراف بعدم وجود مصدر دخل.

وثائق الهُوية الوطنية لكل من المتقدمين وجميع أفراد الأسرة.

إقرار بعدم وجود فرد من العائلة يكفل مقدم الطلب.

فِيْ حالة الطلاق، يجب على الزوجة تقديم أوراق الطلاق.

فِيْ حالة وفاة الزوج يجب إبراز المستندات التي تثبت ذلك.

الضمان الاجتماعي الجديد

وفرت وزارة الموارد البشرية رَابِطًْا مخصصًا للاستشارة حول الضمان الجديد، وهُو موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يقوم المواطن بالدخول ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة، لإظهار نتيجة الأهلية الشهرية. ، حتى تعرف موقفك من الحصول على الدفعة الجديدة.