رابِط التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي 1444 الأكاديمية الصحية ، قامت الأكاديمة الصحية بالاعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل لأحد برامجها الصحية وهو برنامج فني رعاية صحية ، ضمن التخصصات الصحية المتوفرة داخل المملكة العربية الصحية ، وتم الاعلان عن ذلك البرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة، عن إطلاق التسجيل فِيْ برنامج فني رعاية المرضى لعام 1444، والذي ينتهي مع التوظيف للرجال والنساء الذين يجتازون التدريب ، تابعوا معنا .

التسجيل لبرنامج فني رعاية المرضى 1444

دخول الموقع “ha.edu.sa.

تحقق من الشُروطْ والتخصصات المطلوبة.

اكتب المعلومات الكاملة والصحيحة لمقدم الطلب.

قم بتحميل المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

شروط برنامج فني رعاية المرضى 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على درجة البكالوريوس فِيْ أحد التخصصات التالية “التكنولوجيا الحيوية، علم الأحياء، الفِيْزياء، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء، الكيمياء الحيوية”. لا تكن فِيْ العمل. شهادة اللغة الإنجليزية فِيْ أحد الاختبارات التالية “IELTS 3.5، كفاءات اللغة الإنجليزية STEP بدرجة 52”. الالتزام بفترة التدريب المحددة .

المستندات المطلوبة لبرنامج فني رعاية المرضى

درجة البكالوريوس مع إظهار رقم هُوية مقدم الطلب.

فِيْ حالة حصول المتقدم على الدرجة العلمية خارج المملكة، يجب عليه تقديم شهادة معادلة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تقديم سجل أكاديمي يوضح المعدل التراكَمْي مع شهادة المعادلة.

إذا لم يتم الإشارة إلى المعدل التراكَمْي فِيْ الشهادة، فسيتم تقديم السجل الأكاديمي فقط.

نسخة من شهادة اختبار اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المذكورة أعلاه.

تقديم دليل على حصول مقدم الطلب على شهادته فِيْ حالة عدم وجود رقم التعريف على الشهادة.

برنامج فني رعاية المرضى

هُو من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع الهِيْئة السَعُودِيْة للتخصصات الصحية، وهدفه توفِيْر مساعدين مستقلين لأخصائيي التمريض، من أجل رعاية المرضى فِيْ مختلف المؤسسات الطبية والتمريضية الصحية. بعد حصولهم على العديد من المهارات ذات الصلة خلال البرنامج التدريبي، ويؤهل البرنامج من يجتازها للعمل ضمن النظام الصحي.

وزارة الصحة السَعُودِيْة

تهتم وزارة الصحة السَعُودِيْة بتوفِيْر فرص عمل للسعوديين وفِيْ نفس الوقت زيادة كفاءة العاملين بها، وذلك لتقديم الخدمة بكفاءة عالية دون فشل.

ومؤخرا، أعلنت الوزارة أنها ستتقدم للوَظْائِفْ فِيْ وزارة الصحة سواء كانت إدارية أو فنية أو غيرها.

كَمْا تتعاون الوزارة مع الهِيْئة السَعُودِيْة للتخصصات الصحية فِيْ تقديم برامج مختلفة، بما فِيْ ذلك “برنامج فني طبي، برنامج التطبيب عن بعد لرعاية المرضى عن بعد”.