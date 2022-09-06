رابِط تحضير الدروس منصة مدرستي إلكترونيا لجميع الطلاب بالخطوات وكيفية استعادة كلمة المرور ،تعتبر أحد أهم وأنجح المنصات التعليمية الإلكترونية التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم السعودية خلال جائحة فيروس كورونا ،وذلك بهدف استمرار العملية التعليمية وعدم وجود مشاكل الفاقد التعليمي بالإضافة الى مشكلات ازدحام الغرف الصفية والجامعية وعمليات تقييم الطلاب بشكل صحيح ودقيق.

رابط لتحضير الدروس، منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات الإلكترونية التي أعدتها المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك لتسهِيْل الحركة التعليمية للطلاب وكافة الكادر التعليمي، من خلال إسناد المهام وحَلْولها، وشرح الدروس وإعدادها. اختبارات الحَلْ توفر هذه المنصة جميع الخدمات التعليمية لجميع المستفِيْدين من العملية التعليمية من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أنه سيتم إعداد الدروس إلكترونيًا، من أجل زيادة الكفاءة التعليمية لدعم التحول الرقمي الذي تدعمه المملكة العربية السَعُودِيْة وفقًا لرؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030.

خطوات تحضير الدروس عبر الإنترنت على منصة مدرستي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع مدرستي على الويب بالنقر فوق رمز تسجيل الدخول.

بعد ذلك، يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

ثم انقر فوق رمز جدول الدورة لتحضير الدروس.

من هناك، يتم اختيار الدرس ويتم الآن إعداد الدرس.

بعد ذلك، يتم تحديد مسار الدرس والفصل الدراسي حتى يتم تحديد الدرس المراد تحضيره.

ثم اضبط وقت الفصل.

اختر نوع الدرس الافتراضي.

ثم أدخل درجة الدرس وانقر فوق “التالي”.

تمت إضافة الواجبات المنزلية ومواد تخصيب بنك الاختبار.

أخيرًا، انقر فوق حفظ وإنهاء.

كيف يتم تحضير الدروس الكترونيا

يمكنك إعداد الدروس إلكترونيًا على منصة مدرستي التي أطلقتها المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال وضع أداة إعداد فِيْ متصفح جوجل كروم. هذا الخيار هُو .

بعد ذلك يتم تحديد الدرس الذي تريد إعداده وجميع المواد من أجلك، ولكن إذا اخترت التحضير الأسبوعي، فسيتم تحضير جميع المواد التي تريد تحضيرها لهذا الأسبوع وتعديلها كَمْا يحَلْو لك.

استعادة كلمة المرور لمنصة مدرستي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بمنصة التعلم الإلكتروني الخاصة بمدرستي.

انقر فوق نسيت كلمة المرور الخاصة بك، ثم انتقل إلى الصفحة التالية.

أدخل معلومات الاتصال، مثل بريد إلكتروني أو رقم هاتف.

وبعد ذلك سيتم استلام بريد إلكتروني به رَابِطْ لتسجيل الدخول وتغيير كلمة المرور.

من هناك، يتم إدخال كلمة المرور القديمة واختيار كلمة مرور جديدة، والتي يجب أن تكون متطابقة.

اكتملت الخطوات والحصول على كلمة المرور الجديدة.

رابِط تحضير الدروس منصة مدرستي إلكترونيا لجميع الطلاب بالخطوات وكيفية استعادة كلمة المرور كذلك عملت الوزارة على توفير التواصل المستمر مع الطلاب والطاقم الإداري من أجل الحصول على الدرجات الدراسية في التكليفات المنزلية عبر البريد الإلكتروني.