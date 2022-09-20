رابِط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 وأبرز الخدمات ، تعد منصة مدرستي ضمن المنصات الالكترونية التي أصبحت ذات اهمية كبيرة لجميع المواطنين داخل المملكة والتي عملت على توفيرها وتطويرها وزارة التربية والتعليم في السعودية ، وياتي ذلك الامر حول دفع العديد من الطلاب واولياء الامور حول البحث عن الرابط الذي يمكنهم من الدخول الى منصة مدرستي التعليمية ، كونه يتم تحقيق أشياء كثيرة من الداخل المنصة من المنزل لتوفِيْر الوقت والجهد، تابعوا معنا .

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

يتم الدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها باتباع الخطوات التالية.

يجب أن يذهب الطالب أولاً إلى رَابِطْ تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Microsoft الخاص بك. انقر فوق زر تسجيل الدخول. انقر على أيقونة العودة إلى المدرسة. انقر فوق رمز السجل الجديد. يجب إدخال الرقم القومي للطالب أو رقم التسجيل المدني، وفِيْ حالة أبناء المقيمين فِيْ المملكة يجب إدخال رقم الإقامة. أدخل رقم الهاتف المحمول. اضغط على زر التأكيد. سيتم استلام رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل، والتي تتضمن كلمة المرور التي يجب كتابتها فِيْ المساحة المخصصة لإكَمْال عملية التسجيل.

خدمات منصة مدرستي

قدمت منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات منذ تفعيلها من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن أبرز ما تقدمه للطالب والمعلم والمعلم كالتالي.

من خلال المنصة يتم التعرف على جميع الدروس التعليمية لكل مرحَلْة من مراحَلْ الدراسة.

توفر المنصة إمكانية حَلْ المهام من المنزل.

يتم إجراء الاختبارات الشهرية إلكترونيًا من خلال المنصة.

كان المعلم قادرًا على تقييم مستوى الطلاب ويسهل أيضًا على المعلم معرفة مستوى ابنهم أو ابنتهم من خلال حسابهم على المنصة.

يتم تسجيل حضور الطلاب من خلال المنصة بعد إدخال بياناتهم.

تتيح المنصة التواصل المباشر بين الطالب والمعلم وكذلك بين المعلم والمعلم.

منصة مدرستي 1444

تم تطوير موقع منصة مدرستي حيث وفر العديد من الأدوات التعليمية التي يمكن للطالب استخدامها والاعتماد عليها لفهم المناهج فِيْ جميع المواد حتى لا يضطر الطالب للذهاب إلى المدرسة للاستماع إلى شرح الدروس المختلفة على جميع المستويات التعليمية.