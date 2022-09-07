“فتح”رابِط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022 التربية تعلن موعد فتح التسجيل فترة أستثنائية ،كما أعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم عن الحسابات الرسمية الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلاب في مراحل رياض الأطفال والإطلاع على كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة ،كما أوضح الدكتور علي يعقوب عن الجهود المبذولة من أجل استقبال العام الدراسي الجديد في الكويت.

رابط تسجيل روضة أطفال الكويت 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية moe.edu.kw.

من الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة اضغط على قائمة الطلاب.

حدد تسجيل الطالب الجديد، ثم سيتم نقلك إلى صفحة جديدة، صفحة خدمات الطلاب.

حدد التسجيل فِيْ رياض الأطفال.

سجل بدقة البيانات الشخصية المطلوبة الاسم والرقم المدني وكلمة المرور.

ثم انقر مرة أخرى على كلمة تسجيل الدخول.

فِيْ حالة عدم وجود حساب على الموقع، يرجى إنشاء حساب جديد.

اتبع التعليمات التي ستظهر لتسجيل طفلك فِيْ الروضة حتى اكتمال عملية التسجيل.

تاريخ فتح رابط التسجيل فِيْ رياض الأطفال 2022 الكويت

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور علي اليعقوب، قرارا بشأن تحديد فترة استثنائية لتلقي طلبات أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم فِيْ رياض الأطفال، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 9/13/2022 وحتى الخميس 9/29. / 2022. pic.twitter.com/aDfXVHEC7J – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 7 سبتمبر 2022

كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الرباط ستفتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء المقبل، الموافق 13/09/2022، وستبقى مفتوحة حتى الخميس المقبل، الموافق 29/09/2022.

وزارة التربية والتعليم الكويتية 2022

فِيْ إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لتنظيم العام الدراسي 2023/2022 د. ج، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعيين وافتتاح مدارس جديدة فِيْ عدة مناطق تعليمية منها منطقة الفروانية التعليمية. pic.twitter.com/J0MGjF861H – وزارة التربية والتعليم (MOEKUWAIT) 7 سبتمبر 2022

فِيْ إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم الكويتية للعام الدراسي الجديد، افتتحت الوزارة العديد من المدارس الجديدة فِيْ عدة محافظات مختلفة فِيْ الكويت لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب كل عام. والمناهج الدراسية، حتى تحتل الكويت مكانة مناسبة بين الدول المتقدمة فِيْ مجال التعليم.

“فتح”رابِط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022 التربية تعلن موعد فتح التسجيل فترة أستثنائية كما وأشادت وزارة التربية والتعليم الكويتيه على الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة لاستيعاب الإعداد الكبيرة من الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.