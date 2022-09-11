رابِط تمويل إضافي بدون كفيل ميسر يصل إلي 2 مليون ريال ،يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية باللجوء الى الحصول على قرض مالي وتمويل من أحد فروع مصرف الراجحي ،بالإضافة الى عدم اللجوء الى إجراءات الكفيل والوسطاء وسهولة تقديم الطلبات عبر الصفحات الإلكترونية كذلك مطابقة الطلب لكافة الإجراءات والشروط التي يوضعها البنك للحصول على التمويل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل الإضافي لمصرف الراجحي

يجب على كل مواطن يرغب فِيْ الحصول على تمويل استيفاء جميع شُروطْ التمويل الإضافِيْ بدون كفِيْل من الرَاجحّيْ، حيث يشترط البنك تحقيق الأهلية للتقديم، حيث ذكر مصرف الرَاجحّيْ أن هناك مستندات يجب على كل متقدم تقديمها أثناء تقديم الطلب.، الأوراق كالتالي:

استخراج بطاقة الهُوية للمواطن السعودي وتصريح الإقامة لغير السعودي. قدم تعريفًا للراتب من صاحب العمل واحصل أيضًا على راتب ثابت. استمارة طلب تمويل مصرف الرَاجحّيْ.

رابط تمويل إضافي بدون ضامن في عملية التقديم

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على التمويل، الخطوات كالتالي:

يجب أن أكون على اتصال رَابِطْ لتقديم طلب تمويل إضافِيْ دون الحصول على موافقة من الرَاجحّيْ.

يقوم المواطن بإدخال استمارة التقديم ويسجل البيانات الشخصية كالاسم والجنسية والجنس ذكر أو أنثى والعمر ويدخل الهُوية الشخصية أو رقم إقامة المستفِيْد.

اختر الإجابة على السؤال هل للمستفِيْد حساب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ

إدخال البيانات المالية للعميل مثل نوع قطاع العمل وقيمة الراتب الشهري وما إذا كان تحويل الراتب للبنك أم لا.

كتابة جميع البيانات للتواصل من رقم جوال المستفِيْد والبريد الإلكتروني.

اختر المنطقة التي تقيم فِيْها، ثم حدد أفضل وقت للوصول.

ثم ينقر المستلم على أيقونة الإرسال الآن.

قم بة الطلب للتأكد من صحته، ثم قم بإرسال الموافقة.

مزايا تمويل الراجحي الإضافي

يقدم مصرف الرَاجحّيْ هذا التمويل لدعم المواطنين، حيث أن هناك مزايا يتمتع بها التمويل الإضافِيْ من مصرف الرَاجحّيْ وهِيْ كالتالي:

التمويل متاح لجميع المواطنين سواء كانوا وافدين أو سعوديين. يمكن الحصول على هذا التمويل من خلال تمويل آخر لا يزال موجودًا. لا يتطلب وجود كفِيْل للحصول عليه.

رابِط تمويل إضافي بدون كفيل ميسر يصل إلي 2 مليون ريال كذلك يتيح تمويل الراجحي خدمة الحصول على القرض للمواطن السعودي والوافدين من خارج البلاد بالإضافة الى التواصل المستمر مع العملاء لمتابعة مواعيد تسديد الاقساط المالية ومراجعة البنوك.